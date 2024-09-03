Какой будет погода в ближайшие дни, ждать ли сильного похолодания, передает 24 Канал.

Обратите внимание Погода на месяц: будут ли в сентябре жара и затяжные ливни, и возможны ли заморозки и снег

Похолодание в сентябре

Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что 3 – 5 сентября ночью +15 – +20 градусов, на Западе +12 – +17.

Днем 3 сентября +26 – +31, в восточных областях +23 – +28 градусов. Далее, 4 – 5 сентября, в Украине уже +24 – +29 градусов.

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик Диана Кривобок сказала, будет ли резкое похолодание уже вскоре.

Начало сентября будет теплым, кое-где даже будет летний характер погоды. Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры,

– сказала эксперт.

В то же время добавила, прогнозы еще будут уточнять, ведь синоптические процессы могут измениться.