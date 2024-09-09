Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух.

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Погода на осінь 2024 року

За словами метеорологині, очікується, що ця осінь в Україні буде не тільки теплою, а й доволі посушливою, особливо в першій половині.

Експертка зауважила, що такі погодні умови загалом є характерними для нашої держави. До речі, нерідко цей період ще називають "золотою осінню".

Проте у цьому році ці процеси будуть більш інтенсивними,

– наголосила Віра Балабух.

Додала, що стосується злив, такі прогнози й попередження дають синоптики за 5 діб. Адже спрогнозувати з такою завчасністю, коли, де і які саме будуть опади протягом сезону на сучасному рівні науки неможливо.

Максимальна тривалість бездощового періоду зростає

Метеорологиня зауважила, що протягом останніх років в Україні відмічається тенденція не лише до підвищення температури повітря, а й до зростання посушливості.

Зростає максимальна тривалість бездощового періоду, яка в окремих регіонах може вже сягати 2 місяців і більше,

– розповіла експертка.

Віра Балабух додала, оскільки це супроводжується аномально високою температурою повітря і ґрунту, то призводить не лише до атмосферної, а й ґрунтової та гідрологічної посухи. Зростає тривалість періоду з надзвичайною пожежною небезпекою.

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