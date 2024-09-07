Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

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Коли прийде похолодання

Метеорологиня зазначила, очікується, що вересень може бути на 2 – 3 градуси теплішим за кліматичну норму. Максимальна температура упродовж першої декади майже на всій території нашої держави перевищуватиме +25 градусів, а в окремих регіонах навіть +30 градусів.

Поступово температура повітря знижуватиметься, але залишатиметься досить високою. Середня за добу температура буде, ймовірно, вищою за +15 градусів – межу метеорологічного літа. То ж дуже ймовірно, що вересень у цьому році буде переважно типовим літнім місяцем,

– наголосила Віра Балабух.

До речі, саме вересень буде найтеплішим місяцем цієї осені. Експертка також розповіла, що найближчим часом сніг і заморозки не очікуються.

Хоча, ймовірно, до кінця місяця вони можуть бути на високогір'ї Карпат,

– зазначила метеорологиня.

Балабух також розповіла, очікується, що загалом ця осінь буде не лише теплою, а й досить посушливою, особливо у першій половині. Однак, такі умови загалом характерні для України. До речі, нерідко цей період ще називають "золотою осінню". Втім, цього року такі процеси будуть більш інтенсивними.

"Очікується, що в цьому році осінь може бути на 2 градуси вищою та теплішою за кліматичну норму. То ж дуже ймовірно, що цьогорічна осінь, якщо й буде не найтеплішою, то потрапить до трійки найтепліших за останнє півсторіччя", – наголосила експертка.

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Цікаво! Найтеплішою в Україні з 1961 року в Україні була осінь 2023-го. Так, середня за сезон температура повітря була на 2,4 градуса вищою за її середні багаторічні значення у 1991 – 2020 роках. Також вона перевищила на 0,02 градуса середню за сезон температуру у 2020 році.