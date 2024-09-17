Сначала о конфликте сообщили местные телеграмм-каналы. Они написали, что инцидент произошел возле ЖК "София", также на месте происшествия слышали выстрелы. Полиция Киевской области уже рассказала подробности.
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Подробности масштабной драки возле ЖК "София"
Правоохранители рассказали, что вечером 17 сентября в селе Софиевская Борщаговка вблизи одного из ресторанов произошла драка с участием группы лиц. Соответствующий звонок поступил в Бучанское районное управление полиции.
По прибытию на место происшествия полицейские установили, что между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, который перерос в драку. Более того, один из участников драки напал на полицейского, поэтому его напарнику пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух.
В сети распространяют жуткие кадры происшествия. На них слышны выстрелы и крики женщины.
Драка в Софиевской Борщаговке: чувствительные кадры 18+
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны, которые пытались прекратить правонарушение. Однако один из участников драки набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, осуществив несколько выстрелов в воздух,
– сообщили в полиции.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Конфликт был прекращен, на месте продолжают работать правоохранители,
– добавили полицейские.
Сейчас они устанавливают всех участников происшествия и решают, как ее квалифицировать.