В центре Праги произошла стрельба в университете: есть погибшие и раненые

В центральной части Праги в Карловом университете произошла стрельба. Известно о погибших и раненых.

Об инциденте сообщает полиция Чехии и местные СМИ. Согласно сообщениям, смертельная стрельба произошла в здании факультета искусств.

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Стрельба в университете Праги

Стрельба произошла в Карловом университете, расположенном на площади Яна Палаха в центре Праги, около 15:55 по местному времени (16:55 по киевскому времени). В настоящее время прилегающая территория полностью перекрыта.

По предварительной информации, в результате стрельбы есть несколько жертв. Также известно о десятках раненых, но точное количество пострадавших в полиции пока не называли.

По предварительной информации, можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые,

– сообщили в полиции.

По состоянию на 17:50 известно об 11 погибших и более 30 пострадавших в результате стрельбы. Такие данные сообщили в пресс-службе спасателей. Правоохранители также объявили в розыск мужчину, который может быть причастен к стрельбе.

В центре Праги произошла стрельба: смотрите видео

Пока все здание университета эвакуируют. В полиции также добавили, что нападавшего уже ликвидировали.

Площадь возле университета, где произошла стрельба, перекрыли: смотрите видео

Министр внутренних дел Чехии призвал граждан, находящихся в центре Праги, не приближаться к месту, где произошла стрельба, а также следовать указаниям полиции. Сейчас на площади продолжают работать правоохранители.

В Карловом университете произошла стрельба – больше в галерее

На месте смертельной стрельбы также работают спасатели и медики. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Как сообщают местные СМИ, среди пострадавших есть легкие, средние и тяжелые раненные.

В сети также сообщают, что во второй половине дня сотрудники университета и студенты получили электронные письма, в которых говорилось, что им необходимо забаррикадироваться. Как рассказывают свидетели журналистам, они укрывались от стрелка в библиотеке, а также закрывались в кабинетах.

Как в университете скрывались от стрелка

Такие же письма поступили и на электронную почту Школы искусств и промышленности, расположенной на площади Яна Палаха в центре Праги.