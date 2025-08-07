Кремль может согласиться на временное "воздушное перемирие". Впрочем, для Украины такое соглашение может иметь негативные последствия.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Каналу заявил, что утечка информации в Bloomberg о возможной готовности Владимира Путина пойти на определенные уступки Дональду Трампу – в частности, согласиться на воздушное перемирие – не является случайной. По его мнению, все это уже предварительно согласовано и обсуждено между Вашингтоном и Москвой.

Трамп может использовать, как собственную победу

По мнению Романюка, такая уступка со стороны Кремля может удовлетворить Трампа. В то же время Путин не планирует останавливать сухопутную войну, наоборот – Россия сейчас продолжает подготовку новых дивизий для дальнейших боевых действий против Украины.

Это тот максимум, на который согласен Кремль. Тот минимум, который удовлетворяет Трампа, чтобы показать мировой общественности: видите, именно я прекратил воздушную войну. Больше не будет этих ракетных обстрелов,

– сказал Юрий Романюк.

Он добавил, что Трамп может использовать такое перемирие как собственную победу. Романюк убежден, что американскому президенту нужна мотивация, чтобы объяснить, почему он не может применить вторичные санкции против Индии, Китая и других стран, которые покупают российскую нефть. И именно такое перемирие может снизить необходимость во введении этих санкций.

Какие негативные последствия могут быть?

Он также объяснил, что для Украины подобное перемирие будет иметь как положительные, так и отрицательные последствия. С точки зрения обороны – это серьезный минус, ведь ухудшит обороноспособность страны. Например, после этого Украина уже не сможет проводить спецоперации вроде "Паутина" против России.

Это – огромный стратегический минус. Украина не сможет обстреливать российскую энергетическую инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы, военные заводы, промышленность – там, где изготавливают "Шахеды", потому что это будет запрещено прямо этим соглашением,

– сказал Романюк.

Он также добавил, что Украина, вероятно, больше не сможет претендовать на получение дальнобойного американского оружия, в частности таких средств поражения, как "Скальпель", Storm Shadow, Taurus или JSM – американские ракеты и авиабомбы, способны преодолевать до тысячи километров. Это, по его словам, негативно повлияет на способность Украины поражать цели на территории России и будет снижать давление на ее оборонный потенциал.

В то же время есть и обратная сторона – украинские города могут больше не страдать от ежедневных ночных атак. Впрочем, сухопутная война будет продолжаться, и жертвы среди украинских военных, к сожалению, не прекратятся.