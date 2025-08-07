Кремль може погодитись на тимчасове "повітряне перемир'я". Утім, для України така угода може мати негативні наслідки.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу заявив, що витік інформації до Bloomberg про можливу готовність Володимира Путіна піти на певні поступки Дональду Трампу – зокрема, погодитися на повітряне перемир'я – не є випадковим. На його думку, все це вже попередньо погоджено й обговорено між Вашингтоном і Москвою.

Трамп може використати, як власну перемогу

На думку Романюка, така поступка з боку Кремля може задовольнити Трампа. Водночас Путін не планує зупиняти сухопутну війну – навпаки, Росія наразі продовжує підготовку нових дивізій для подальших бойових дій проти України.

Це той максимум, на який згоден Кремль. Той мінімум, який задовольняє Трампа, щоб показати світовій громадськості: бачите, саме я припинив повітряну війну. Більше не буде цих ракетних обстрілів,

– сказав Юрій Романюк.

Він додав, що Трамп може використати таке перемир'я як власну перемогу. Романюк переконаний, що американському президенту потрібна мотивація, щоб пояснити, чому він не може застосувати вторинні санкції проти Індії, Китаю та інших країн, які купують російську нафту. І саме таке перемир’я може знизити необхідність у запровадженні цих санкцій.

Які негативні наслідки можуть бути?

Він також пояснив, що для України подібне перемир'я матиме як позитивні, так і негативні наслідки. З точки зору оборони – це серйозний мінус, адже погіршить обороноздатність країни. Наприклад, після цього Україна вже не зможе проводити спецоперації на кшталт "Павутина" проти Росії.

Це – величезний стратегічний мінус. Україна не зможе обстрілювати російську енергетичну інфраструктуру, нафтопереробні заводи, військові заводи, промисловість – там, де виготовляють "Шахеди", тому що це буде заборонено прямо цією угодою,

– сказав Романюк.

Він також додав, що Україна, ймовірно, більше не зможе претендувати на отримання далекобійної американської зброї – зокрема, таких засобів ураження, як "Скальпель", Storm Shadow, Taurus чи JSM – американські ракети й авіабомби, здатні долати до тисячі кілометрів. Це, за його словами, негативно вплине на здатність України уражати цілі на території Росії та знижуватиме тиск на її оборонний потенціал.

Водночас є й зворотний бік – українські міста можуть більше не страждати від щоденних нічних атак. Втім, сухопутна війна триватиме, і жертви серед українських військових, на жаль, не припиняться.