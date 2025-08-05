Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Чи може Росія погодитися на "повітряне перемир'я"?

За словами джерел видання, офіційні особи визнають, що візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня є останньою можливістю досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх є низькими.

Одне з джерел повідомило, що одна із можливих пропозицій може бути припинення повітряних ударів із використанням дронів і ракет як жест деескалації, за умови, що Україна також підпише угоду.

Водночас глава Кремля Володимир Путін не погодиться на всеосяжне перемир'я в Україні, адже російські війська продовжують стабільно просуватися на фронті, а військові цілі Росії залишаються незмінними.

Також невідомо, чи будь-яка пропозиція про стриманість включатиме умови, які фактично зроблять її неприйнятною для Києва та його союзників.

Ми вважаємо такі зустрічі дуже важливими. Але ми не коментуємо їх заздалегідь,

– заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати російські пропозиції щодо візиту Віткоффа.

Водночас московський політичний консультант, наближений до Кремля Сергій Марков заявив, що президент США "потребує якогось "подарунка" від Росії і ним цілком може стати "повітряне перемир'я".