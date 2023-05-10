Полицейские изнасиловали несовершеннолетнюю в Черкассах: им избрали меру пресечения

В Черкассах троих мужчин подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. В момент совершения преступления двое из них работали в полиции.

Мужчинам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Об этом рассказала пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик.

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Что случилось

Богдана Кулик сообщила, что событие произошло 6 мая. По ее словам, трое мужчин, двое из которых на момент преступления были сотрудниками полиции, изнасиловали 17-летнюю девушку:

Согласно данным ДБР, сначала трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах.

Впоследствии к ним присоединилась их несовершеннолетняя девушка. Она их знала и не рассчитывала, что случится что-нибудь плохое.

После распития алкогольных напитков они изнасиловали его с применением физической силы.

Представитель прокуратуры подчеркнула, что все сексуальные действия совершались без согласия девушки. Подозреваемым объявили о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетней согласно части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения не соглашается с мерой пресечения подозреваемых

Сторона обвинения просила у суда избрать меру пресечения. Однако 8 мая суд принял всем трем подозреваемым другую меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

В настоящее время прокуроры готовят апелляционные жалобы на указанные судебные решения,

– сказала Кулик.

Отметим, что если подозреваемых признают виновными, санкция статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.