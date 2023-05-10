Поліцейські зґвалтували неповнолітню у Черкасах: їм обрали запобіжний захід

У Черкасах трьох чоловіків підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. На момент скоєння злочину двоє з них працювали у поліції.

Чоловікам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Про це розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

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Що трапилось

Богдана Кулик повідомила, що подія сталася 6 травня. За її словами, троє чоловіків, двоє з яких на момент злочину були працівниками поліції, зґвалтували 17-річну дівчину:

Згідно з даними ДБР, спершу троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах.

Згодом до них доєдналася їхня знайома неповнолітня дівчина. Вона їх знала та не розраховувала, що трапиться щось погане.

Після розпивання алкогольних напоїв вони зґвалтували її з застосуванням фізичної сили.

Речниця прокуратури наголосила, що усі сексуальні дії вчинялися без згоди дівчини. Підозрюваним оголосили про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої згідно з частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення не погоджується з запобіжним заходом підозрюваних

Сторона обвинувачення просила у суду обрати запобіжний захід. Проте 8 травня суд ухвалив усім трьом підозрюваним інший запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Наразі прокурори готують апеляційні скарги на зазначені судові рішення,

– сказала Кулик.

Зауважимо, що якщо підозрюваних визнають винними, санкція статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.