В Чернигове мужчина прыгнул с моста в Десну

В Чернигове мужчина прыгнул с пешеходного моста в реку Десна. К счастью, его заблаговременно заметили спасатели.

Инцидент произошел 16 июля. Мужчину удалось быстро достать из воды.

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Что известно об инциденте

Департамент гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА сообщил, что 16 июля спасатели Черниговской областной спасательно-водолазной службы обратили внимание на странное поведение мужчины на пешеходном мосту через реку Десна. Они заподозрили, что тот планирует прыгнуть в воду.

Спасатели оперативно известили полицию, экстренную медицинскую помощь и вышли на лодке на дежурство в районе пешеходного моста. В результате слаженных действий был спасен и доставлен на берег житель Чернигова 1981 года рождения,

– сообщили в департаменте.

Пока неизвестно, в каком состоянии сейчас находится мужчина и почему он хотел покончить с жизнью.

Напомним, что недавно подобный случай произошел в Киеве, однако он завершился трагедией. 25-летний мужчина прыгнул со стеклянного пешеходно-велосипедного моста в Киеве и погиб на месте.