"Метро – быстрый и надежный вид транспорта", говорят нам объявления в столичном метрополитене. Однако нарушение правил поведения и пользования в подземке может привести к увечьям или даже смерти. Высота платформы станции – около 1,5 метра, под платформой спрятано третью рейку, которой идет ток под напряжением 750 В. От нее и работает электропоезд.

Падение с высоты платформы на рельсы грозит как минимум травмой, а в худшем случае – поражением током или попаданием под колеса поезда.

24 Канал исследовал, как проблему падения пассажиров на пути решают в мировых метрополитенах.

Падения на рельсы в Киеве участились

В июне движение поездов киевского метро трижды останавливали из-за падения людей на рельсы. Вечером, 13 июня, на станции "Контрактовая площадь" синей линии женщина 1985 года рождения потеряла равновесие и упала на рельсы как раз в момент прибытия поезда. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Пострадавшей пришлось ампутировать руку.

27 июня утром на рельсы под поезд на станции метро "Университет" попал мужчина. Его достали, обошлось без смертельных травм и ампутаций.



Киевское метро / Фото КГГА

На следующий день, утром пассажирка попала под поезд на станции метро "Золотые ворота" зеленой линии. Она упала под поезд, после чего ее зажало под первым вагоном. После деблокирования тела женщины движение поездов восстановили, пассажирка погибла.

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Обратите внимание! С 2022 года в столичной подземке произошло аж 13 случаев падения на пути, которые привели к нарушению нормальной работы метрополитена, прокомментировали 24 Каналу в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".



В частности, в 2022 и 2023 году таких случаев было по три, в 2024-м – семь, в том числе три в течение двух недель в июне.

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После этих случаев на сайте Киевсовета опубликовали петицию, в которой предлагают установить защитные экраны в метро. В качестве аргумента такой необходимости приводят падение двух людей на пути в метро, что произошло несколько дней до этого.

Важным аспектом является то, что Украина переживает сложные времена в связи с войной, что приводит к значительной психологической нагрузке на население. Часть граждан находится в тяжелом психологическом состоянии, что, к сожалению, иногда приводит к суицидальным намерениям. Защитные экраны могут стать важным барьером, который предотвратит трагические случаи,

– пишет автор.

В петиции отмечают, что экраны пригодятся даже людям, которые не находятся в тяжелом психологическом состоянии, в случае потери равновесия. "Кроме того, демобилизованные военные, которые возвращаются к мирной жизни, часто сталкиваются с физическими ограничениями, в частности с ампутациями конечностей. Они используют костыли или другие вспомогательные средства, и могут терять равновесие на перронах, что увеличивает риск попадания под поезда", – добавляет автор.

На момент публикации петиция набрала 6 000 голосов, срок ее рассмотрения наступит в конце лета.

Копенгаген. Беспилотные поезда

Метро датской столицы, Копенгагена, начало свою работу в 2002 году и состоит из четырех линий с 44 станциями. Подземкой курсируют беспилотные трехвагонные поезда – вместо кабины машиниста они имеют пассажирский салон с панорамным лобовым стеклом.



Метро Копенгагена / Фото jaime.silva / Flickr

Край платформы станций копенгагенского метро огражден стеклянными перегородками с раздвижными дверями – они открываются синхронно с дверями поезда. Эта система работает автоматически и обеспечивает безопасность пассажиров и работу автопилота.

Нью-Йорк. "Дешевые" барьеры

В начале 2024 года Управление городского транспорта Нью-Йорка (MTA) установило желтые барьеры безопасности на станции метро на 191-й улице и еще на нескольких станциях. Это не технологические двери с автоматическим открыванием, как в Копенгагене. В Нью-Йорке барьер – это простые металлические заграждения, установленные через определенный интервал на платформе метро.



Барьеры в метро Нью-Йорка / Фото Dezeen

Металлические барьеры распределены по длине станции и расположены непосредственно возле колонн и перед желтой тактильной предупредительной полосой, идущей вдоль края платформы. Они оставляют половину промежутков между колоннами открытыми и блокируют оставшееся пространство, чтобы уменьшить вероятность того, что пассажиры упадут или их толкнут на пути внизу.

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Программа установки ограждений базируется на отчете MTA за 2022 год, в котором исследованы причины падений на пути и возможные решения для их предотвращения. Среди причин, почему пассажиры могут падать на пути: толкание, самоубийство, опьянение, психические заболевания и соскальзывание.

Жители Нью-Йорка недовольны решением и не понимают его, ведь остается множество свободного места с доступом к краю платформы, пишет New York Post. Пассажиры сравнивают эти барьеры с высокотехнологичными системами в Японии и называют их "дешевыми".

Токио. 100% защиты к 2025 году

В конце 2023 года компания Toei Subway, которая подчиняется правительству Токио и является оператором одной из двух систем метрополитена Токио, запланировала установить защитные барьеры на всех своих станциях, за исключением "Ошиаге", которую она разделяет с Keisei Electric Railway. К 2025 году стеклянные двери должны установить на всех станциях токийского метрополитена, говорится в издании Nikkei.



Защитные двери в токийском метро / Фото KYODO

Компания впервые установила защиту от падения на рельсы на линии "Мита" после завершения строительства в 2000 году. Также барьеры установили на линии "Эдо" в 2013 году и на линии "Шиньджюку" в 2019 году.

Система для синхронизации открытия и закрытия дверей, которая использует QR-коды, была разработана совместно с Denso Wave, японской компанией-разработчиком QR-кодов. Камеры на потолке платформ сканируют QR-коды на стеклянных панелях дверей, синхронизируясь с дверями поезда.

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Количество падений на пути метро оператора Toei значительно уменьшилось после установки защиты – с 50 случаев в 2007 году до двух в 2022 году. Оба случая в 2022 году произошли на линии "Асакуса", где барьеры отсутствуют.

Установка защитных механизмов также планируется на японской железной дороге. Оператор JR East до конца 2031 года намерен установить защитные двери на 330 станциях в районе Токио.

Эксперимент в Праге

Пражский метрополитен – один из наиболее похожих на киевский. Его построили в столице тогдашней Чехословакии в социалистическую эпоху.

В январе 2024 года местная транспортная компания DPP установила автоматические защитные барьеры на станции метро "Зличин". В будущем такие меры безопасности планируют установить на всех станциях новой линии D, сообщает местное издание iDNES. На "Зличине" систему установили вдоль первого вагона поезда и на время тестирования закрыли металлическим забором. Защитные двери во время остановки поезда подсвечиваются зеленым, а во время закрытия – красным.



Система в Праге / Фото Pražská DRBNA

Лондон. Только одна линия

В британской столице также есть защитные барьеры, но не на всех станциях. Самая оснащенная ими линия – Jubilee, где курсируют частично беспилотные поезда.



Линия Jubilee в Лондоне / Фото Hollie Adams / Bloomberg

Справочно! Лондонское метро – старейшее в мире, поезда курсируют там с 1863 года. В Киеве подземку открыли почти на столетие позже – 1960 года. Линия Jubilee line лондонского метро, где установлена автоматизированная система защиты, является самой новой в Лондоне – ее открыли в 1979 году, хотя она включает участки 1932 и 1879 годов.