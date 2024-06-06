Киев имеет шесть крупных автомобильных мостов через Днепр, которые соединяют миллионный левый берег с остальной частью столицы. Из этих шести мостов – два в аварийном состоянии (Метро и Патона), один – часто ремонтируется (Северный), и два закрыты для проезда частного транспорта (Южный и Подольский). Из всех переправ полноценно функционирует только Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост.

Один из самых проблемных – мост Метро, построен в 1965 году. По нему проходит четыре полосы автодороги и пути красной линии метрополитена. Мост Метро – критический для сообщения левобережных районов с центром города, железнодорожным вокзалом и другими транспортными узлами.

В мае коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на его реставрацию ожидаемой стоимостью 2 миллиарда гривен. Работы должны быть завершены до конца 2026 года. В КГГА рассказали 24 Каналу, что изменится на мосту Метро и в чем вообще его проблема – подробнее читайте в материале.

Когда был построен мост Метро Столичный мост Метро открылся для движения в ноябре 1965 года, он построен по проекту архитектора других крупных киевских мостов – Георгия Фукса. Мост является продолжением Броварского проспекта и упирается в Набережное шоссе. Также по мосту проходит красная линия киевского метро.



На эстакаде моста Метро расположена станция "Днепр", открытая раньше самого моста, в 1960 году. Далее трасса моста пересекает Венецианский остров со станцией метро "Гидропарк" и продолжается Русановским мостом через одноименный пролив.

Отложенный ремонт

В конце мая коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реставрацию моста Метро с ожидаемой стоимостью заказа 2 009 825 454 гривен.

По условиям тендера, исполнитель должен завершить реставрацию моста и противоаварийные работы до 31 декабря 2026 года.



Мост Метро / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Аварийное состояние моста Метро – не новая история. В последние годы в соцсетях несколько раз расходились слухи о закрытии движения по мосту и линии метро из-за аварийного состояния, однако в городской власти опровергали это.

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Еще в мае 2021 года Киевсовет утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро.

"Это будет первое масштабное обновление искусственного сооружения с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году", – сообщил тогда первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Проектом будет предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда – от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройства монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов до замены тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта соединений с мостом,

– заявлял Поворозник.

Арочные конструкции моста должны были усилить, железобетонные элементы моста – защитить антикоррозийными смесями, а также обустроить велодорожки и декоративную подсветку. На обновление моста должны были пойти средства ЕБРР – кредит в размере 60 миллионов евро. Поворозник обещал, что благодаря ремонту срок эксплуатации моста продлится на десятилетия.

Менее чем за год под Киевом стояли российские войска, метро не курсировало несколько недель, а ремонт моста так и не состоялся. В декабре 2023 года, когда телеграм-каналами расходились слухи о закрытии моста, городские власти сообщали, что работы по усилению опор моста запланированы на следующий, то есть 2024 год. По объявленному в мае этого года тендеру работы продлятся до конца 2026 года.

Что не так с мостом Метро

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА аварийное состояние моста Метро объяснили экспериментальной конструкцией. Таких мостов было всего несколько в СССР, и на сегодня остался только в Киеве, а другие подобные мосты разобрали.



Готовая станция метро "Днепр" и строительство моста / Архивное фото начала 1960-х годов

По оценкам европейских специалистов, перестроить мост Метро стоит не менее 500 миллионов евро. До войны разрабатывался проект и обсуждалось финансирование объекта с привлечением экспертов ЕБРР. Война это сотрудничество поставила на паузу. Но город разрабатывает проект первоочередных противоаварийных работ и планирует начать обновление моста Метро в следующем году. Напомним, что часть этого мостового перехода – мост через Русановский пролив – капитально обновили в 2020 году,

– сообщали в департаменте в 2023 году.

Способом разгрузить мост Метро в КГГА назвали запуск Подольского моста, однако в декабре 2023 года по нему запустили только движение автобусов и экстренных служб. А полноценные съезды с моста до сих пор не достроены. Ближайшая к мосту Метро переправа – мост Патона, который также находится в аварийном состоянии, ним ограничен проезд крупногабаритного транспорта.



Станция метро "Днепр" на мосту Метро / Viktor Bystrov / Unsplash

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Что именно будут ремонтировать на мосту Метро

Противоаварийные работы являются одним из этапов работ, который входит в состав работ по реставрации моста Метро. После выполнения противоаварийных работ начнется выполнение работ по реставрации, а именно разработка проектно-сметной документации на реставрацию с последующим выполнением строительных работ на объекте. В рамках противоаварийных работ будет выполнена установка временных металлических поддерживающих конструкций в аварийных прогонах,

– прокомментировал для 24 Канала заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако.

В КГГА рассказали 24 Каналу, что изменится на мосту Метро. Во время ремонтных работ там обустроят:

строительные площадки для сборки металлических конструкций, размещение техники и механизмов;

выкаточные пирсы и причалы для плавсредств;

работы по вибропогружению свай с установкой на них оголовков;

изготовление металлических ферм на стапеле;

транспортировка металлических ферм на плавсредствах к месту их устройства;

металлические фермы на оголовки свай под аварийными прогонами (с использованием домкратов);

ледорезы для обеспечения ледохода.

Движение транспорта и поездов метро не будут останавливать, а сами противоаварийные работы под аварийными пролетами моста будут касаться только автомобильной части моста.

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Работы продлятся 24 месяца и начнутся после завершения процедуры закупки и заключения договора с победителем торгов – во второй половине июня 2024 года.