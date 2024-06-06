Київ має шість великих автомобільних мостів через Дніпро, що поєднують мільйонний лівий берег з рештою столиці. З цих шести мостів – два в аварійному стані (Метро і Патона), один – часто ремонтується (Північний), та два закриті для проїзду приватного транспорту (Південний та Подільський). З усіх переправ повноцінно функціонує лише Дарницький автомобільно-залізничний міст.

Один із найбільш проблемних – міст Метро, збудований 1965 року. Ним проходить чотири смуги автодороги та колії червоної лінії метрополітену. Міст Метро – критичний для сполучення лівобережних районів з центром міста, залізничним вокзалом та іншими транспортними вузлами.

У травні комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на його реставрацію очікуваною вартістю 2 мільярди гривень. Роботи мають бути завершені до кінця 2026 року. У КМДА розповіли 24 Каналу, що зміниться на мості Метро та в чому загалом його проблема – детальніше читайте в матеріалі.

Коли був збудований міст Метро Столичний міст Метро відкрився для руху у листопаді 1965 року, він збудований за проєктом архітектора інших великих київських мостів – Георгія Фукса. Міст є продовженням Броварського проспекту та впирається у Набережне шосе. Також мостом прямує червона лінія київського метро.



На естакаді мосту Метро розташована станція "Дніпро", відкрита раніше самого мосту, у 1960 році. Далі траса мосту перетинає Венеційський острів зі станцією метро "Гідропарк" та продовжується Русанівським мостом через однойменну протоку.

Відкладений ремонт

Наприкінці травня комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро з очікуваною вартістю замовлення 2 009 825 454 гривень.

За умовами тендеру, виконавець має завершити реставрацію мосту та протиаварійні роботи до 31 грудня 2026 року.



Міст Метро / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Аварійний стан мосту Метро – не нова історія. Останніми роками у соцмережах кілька разів розходилися чутки про закриття руху мостом та лінію метро через аварійний стан, однак у міській владі спростовували це.

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Ще у травні 2021 року Київрада затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро.

"Це буде перше масштабне оновлення штучної споруди з моменту введення в експлуатацію у 1965 році", – повідомив тоді перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду – від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом,

– заявляв Поворозник.

Аркові конструкції мосту мали посилити, залізобетонні елементи мосту – захистити антикорозійними сумішами, а також облаштувати велодоріжки та декоративне підсвічування. На оновлення мосту мали піти кошти ЄБРР – кредит у розмірі 60 мільйонів євро. Поворозник обіцяв, що завдяки ремонту термін експлуатації мосту подовжиться на десятиліття.

Менш ніж за рік під Києвом стояли російські війська, метро не курсувало декілька тижнів, а ремонт мосту так і не відбувся. У грудні 2023 року, коли телеграм-каналами розходилися чутки про закриття мосту, міська влада повідомляла, що роботи з підсилення опор мосту заплановані на наступний, тобто 2024 рік. За оголошеним у травні цього року тендером роботи триватимуть до кінця 2026 року.

Що не так із мостом Метро

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА аварійний стан мосту Метро пояснили експериментальною конструкцією. Таких мостів було всього кілька в СРСР, і на сьогодні залишився тільки в Києві, а інші подібні мости розібрали.



Готова станція метро "Дніпро" та будівництво мосту / Архівне фото початку 1960-х років

За оцінками європейських фахівців, перебудувати міст Метро коштує щонайменше 500 мільйонів євро. До війни розроблявся проєкт і обговорювалося фінансування об'єкта із залученням експертів ЄБРР. Війна цю співпрацю поставила на паузу. Але місто розробляє проект першочергових протиаварійних робіт та планує розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Нагадаємо, що частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – капітально оновили у 2020 році,

– повідомляли у департаменті 2023 року.

Способом розвантажити міст Метро у КМДА назвали запуск Подільського мосту, однак у грудні 2023 року ним запустили лише рух автобусів та екстрених служб. А повноцінні з'їзди з мосту досі не добудовано. Найближча до мосту Метро переправа – міст Патона, який також знаходиться в аварійному стані, ним обмежено проїзд великогабаритного транспорту.



Станція метро "Дніпро" на мосту Метро / Viktor Bystrov / Unsplash

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Що саме ремонтуватимуть на мості Метро

Протиаварійні роботи є одним з етапів робіт, які входить до складу робіт з реставрації мосту Метро. Після виконання протиаварійних робіт розпочнеться виконання робіт з реставрації, а саме розробка проектнокошторисної документації на реставрацію з подальшим виконанням будівельних робіт на об’єкті. У рамках протиаварійних робіт буде виконано встановлення тимчасових металевих підтримуючих конструкцій в аварійних прогонах,

– прокоментував для 24 Каналу заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако.

У КМДА розповіли 24 Каналу, що зміниться на мості Метро. Під час ремонтних робіт там влаштують:

будівельні майданчики для збірки металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів;

викочувальні пірси та причали для плавзасобів;

роботи з віброзанурення паль з встановленням на них оголовків;

виготовлення металевих ферм на стапелі;

транспортування металевих ферм на плавзасобах до місця їх влаштування;

металеві ферми на оголовки паль під аварійними прогонами (з використанням домкратів);

льодорізи для забезпечення льодоходу.

Рух транспорту та потягів метро не зупинятимуть, а самі протиаварійні роботи під аварійними прогонами мосту стосуватимуться лише автомобільної частини мосту.

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Роботи триватимуть 24 місяці та розпочнуться після завершення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем торгів – у другій половині червня 2024 року.