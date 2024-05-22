Попри повномасштабну війну, Україна продовжує проєктувати, будувати та відбудовувати мости. За 2023 – 2024 рік одразу кілька нових мостів з'явилися у Києві – відновлений Дегтярівський, майже добудований Подільський, пішохідний міст на Оболоні. У Чернігові відбудували зруйнований росіянами Київський міст через Десну.

Водночас триває і проєктування зовсім нового мостового переходу – частини Київської обхідної дороги. Це міст через Дніпро поблизу міста Українка, де розташована знищена ворогом Трипільська ТЕС.

Про те, яким буде майбутній міст, хто його проєктує та які з цим проблеми – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Київська обхідна дорога – що це і коли про неї заговорили

Сьогодні столиця має незамкнену Велику окружну дорогу по правому березі – від Оболоні до Віти-Литовської через Святошин та Теремки. Її будівництво почали у 1960-х роках, а останню ділянку здали у 2024-му. Київська обхідна дорога (КОД) чи Велика кільцева дорога – це інший проєкт, що передбачає об'їзд Києва за межами міста. Укравтодор презентував проєкт КОД у серпні 2020 року.

Напівкільце протяжністю майже 150 кілометрів має об'єднати всі міжнародні автодороги, що проходять через Київ, та допоможе розвантажити столицю від транзитного транспорту. Всього дорога складатиметься з шести ділянок та сполучить автодороги:

М-07 Київ – Ковель,

М-06 Київ – Чоп,

М-05 Київ – Одеса,

Н-01 Київ – Знам'янка,

Н-08 Бориспіль – Маріуполь,

М-03 Київ – Харків,

М-01 Київ – Чернігів.

У 2020 році повідомлялося, що роботи на першій ділянці вартістю 12 мільярдів гривень від Житомирської до Одеської траси розпочнуться вже на початку 2021 року.

У серпні 2020 року на презентації проєкту були присутні тодішній заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко та тодішній голова "Укравтодору" Олександр Курбаков, нині звільнений голова Мінінфраструктури. На заході оголосили тендер для розробки проєкту на будівництво першої черги дороги на суму 33,3 мільйона гривень коштом держбюджету. Проєкт загальною вартістю 85 мільярдів гривень збиралися реалізувати до 2025 року у межах "Великого будівництва".

Важливо. На презентації зазначали, що КОД допоможе розвантажити Київ від транзитного транспорту й вбереже місто від негативного впливу фур. Піковий трафік на окремих ділянках становитиме понад 70 000 автомобілів на добу, сумарний трафік – понад 300 000 машин. Напівкільце КОД сконцентрує на собі до 70% вантажного транспорту та заощадить час поїздки на 40 – 60 хвилин.

Уже на момент оголошення тендеру виникла плутанина з назвами проєктів – було оголошено проєкт Великої обхідної дороги, хоча у тендері зазначено Велику кільцеву автомобільну дорогу навколо Києва. Аналогічний тендер оголосили ще у 2016 році – на проведення експертизи проєкту будівництва такої ж ділянки дороги від траси Київ – Чоп (М-06) до траси Київ – Одеса (М-05). Очікувана вартість становила понад 1 мільйон гривень. "Дублювання" проєкту підтвердив і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, кільцева дорога навколо Києва була спроєктована ще у 2007 році.



Мапа проєкту кільцевої дороги навколо Києва

Про КОД згадували до початку повномасштабного вторгнення. У травні 2021 року Укравтодор підписав меморандум з американською будівельною компанією Bechtel Corporation про "взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку реалізації проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва (КОД)". У грудні 2021-го Уряд опублікував постанову про "реалізацію експериментального проєкту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва" до 1 грудня 2023 року.

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Як історія з КОД продовжилася у 2023-му та що відомо про проєктанта

Навесні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила тендер на розроблення проєктної документації мосту КОД між трасами Київ – Знам'янка та Гора – Рогозів. Це міст через Дніпро на південній ділянці дороги поблизу міста Українка.

Очікувана вартість становила 94,2 мільйона гривень. Серед трьох компаній, які брали участь у тендері, перемогла ТОВ "Міжнародний проектний інститут" з пропозицією у 76 мільйонів гривень. Головний інженер і засновник "Міжнародного проектного інституту", також вказаного як International Design Institute (IDI), – Андрій Фаль. Згідно з даними Youcontrol, Фаль також є засновником таких компаній, як:

"ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА";

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОСТОВИЙ ЦЕНТР";

"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МОСТИ ТА ДОРОГИ".

На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва має чотири сертифікати інженера-проєктувальника, три з яких призупинено через порушення вимог статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" щодо підвищення кваліфікації.

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Серед об'єктів, які проєктував Фаль, такі:

капітальний ремонт виробничої будівлі Корпус №59 ДП "АНТОНОВ" у Києві;

будівництво прикордонного мосту через Дністер на держкордоні України та Молдови в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць;

нове будівництво І черги автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через Кременчук) – Маріуполь на ділянці обходу Кременчука з мостом через Дніпро в Кременчуці Полтавської області.

капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вулиці Новокостянтинівської з вулицею Олени Теліги та проспектом Степана Бандери в Оболонському та Подільському районах Києва;

будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на км 15+390 автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса, Київська область.

У Міністерстві інфраструктури та у ТОВ "Міжнародний проектний інститут" на момент публікації матеріалу не відповіли на запити 24 Каналу про проєктування мосту КОД через Дніпро.

Як може виглядати міст через Дніпро

В IDI показали проєкт мосту через Дніпро виданню "Хмарочос". За словами Андрія Фаля, це буде п'ятикілометрова споруда з судноплавним прогоном довжиною 400 метрів.



Міст через Дніпро / IDI / "Хмарочос"

Міст матиме вантово-екстрадозну конструкцію. Тобто судноплавний прогін триматиметься на пілоні з вантами, як на Північному та Південному мостах у Києві, а заплавні прогони – на невисоких опорах з вантами.

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Міст через Дніпро / IDI / "Хмарочос"

Як стверджує Фаль, за проєктом будівництво лише мосту триватиме 4 роки, але реальні терміни залежатимуть від потужності будівельної організації та наявності в неї достатньої кількості техніки. Рішення про реалізацію проєкту ухвалюватиме Укравтодор з огляду на наявність фінансування, каже проєктувальник.