В Черноморске мужчина взял в заложники женщину с ребенком: его уже задержали
Источник:Полиция Одесской области
В Черноморске в Одесской области мужчина взял в заложники своих родственников. Он удерживал свою жену с маленькой дочкой.
Кроме женщины и ребенка, в заложниках 29-летнего местного жителя была теща. Он выпустил тещу, однако держит женщину с ребенком в заложниках, угрожая нанести телесные повреждения.
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Мужчина держал заложников в квартире
Мужчина держал в заложниках женщину с ребенком на четвертом этаже. Полицейские вели с мужчиной переговоры и в конце концов сообщили, что задержали его.
Правоохранители задержали злоумышленника и освободили женщину с ребенком. Информация позже,
– говорится в сообщении.
Правоохранители около 12 часов получили сообщение о том, что в одной из квартир Черноморска женщина просит о помощи.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области.
В Черноморске мужчина удерживал в заложниках свою семью: смотрите видео
Местные паблики пишут, что освобожденная теща была полностью в крови, однако эта информация нуждается в подтверждении. Также на место происшествия приехал мэр Черноморска.
Мэр Черноморска прибыл на место происшествия: смотрите видео