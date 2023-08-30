У Чорноморську чоловік взяв у заручники жінку з дитиною: його вже затримали

У Чорноморську в Одеській області чоловік взяв у заручники своїх родичів. Він утримував свою дружину з маленькою донькою.

Окрім жінки й дитини, в заручниках 29-річного місцевого мешканця була теща. Він випустив тещу, однак тримавє жінку з дитиною у заручниках, погрожуючи завдати тілесні ушкодження.

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Чоловік тримав заручників у квартирі

Чоловік тримав у заручниках жінку з дитиною на четвертому поверсі. Поліцейські вели з чоловіком переговори й зрештою повідомили, що затримали його.

Правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною. Інформація згодом,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці близько 12 години отримали повідомлення про те, що в одній із квартир Чорноморська жінка просить про допомогу.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП в Одеській області.

У Чорноморську чоловік утримував у заручниках свою родину: дивіться відео

Місцеві пабліки пишуть, що звільнена теща була повністю у крові, однак ця інформація потребує підтвердження. Також на місце події приїхав мер Чорноморська.

Мер Чорноморська прибув на місце події: дивіться відео

На Рівненщині горе-матір вбила двох своїх дітей

У Рівненській області знайшли мертвими двох братів – 5 і 7 років. Місцеві жителі відразу припустили, що до їхньої загибелі може бути причетна матір.

Підозрювану затримали й вона зізналась у скоєному. Одного сина вона втопила власноруч, а іншого скинула на глибину із помосту.

Жінка скоїла злочин 23 серпня близько 11:00. 42-річна мешканка Вараського району пішла купатись на місцевий кар'єр у селі Сопачів із двома синами.

У пресслужбі поліції Рівненщини повідомили, що 37-річний батько намагався врятувати одного із синів, якого він зумів дістати самотужки. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.

Горе-матері загрожує мінімум 15 років ув'язнення, а максимально – довічне позбавлення волі. Наразі вона перебуває у СІЗО.