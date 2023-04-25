В Донецке российский военный стрелял в гражданских на улице: есть раненые

По улицам Донецка ходит российский военнослужащий, который стреляет в гражданских. Сейчас известно как минимум об одном пострадавшем.

Инцидент произошел 25 апреля в Куйбышевском районе Донецка. В российских соцсетях активно обсуждают стрельбу, однако местные власти никак не реагируют.

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Российский военный стреляет в гражданских

В сети публикуют видео с раненым в ногу гражданским. По предварительной информации, в него выстрелил российский военный.

Смотрите на карте, где зафиксирован один из случаев стрельбы

Местные сообщают, что пытаются заявить об инциденте в прокуратуру и комендатуру, но так называемые органы власти даже не отвечают на телефонные звонки. Более того, один из пользователей сети заявляет, что уже четыре раза звонил по разным номерам, чтобы сообщить об инциденте, однако оккупационные власти не поднимают трубки.



Что пишут в сети о стрельбе / Скриншот Дениса Казанского



В сети обсуждают стрельбу в Донецке / Скриншот Дениса Казанского

Один из очевидцев стрельбы опубликовал видео с раненым в ногу мужчиной. По видео можно понять, что ранили гражданского возле магазина, но детали инцидента не сообщают.

Видео с раненым мужчиной опубликовали в сети / Внимание – чувствительный контент

Оккупированная Донецкая область: какая ситуация в регионе

Оккупанты в Мариуполе продолжают беспорядки. Когда-то цветущий город превратился в "зону" стихийной торговли, а на некоторых улицах – режут баранов.

В горсовете сообщили, что представители "русского мира" резали животных прямо посреди улицы. Нацменьшинства не обращали внимания ни на детей, ни на женщин.

В другом районе города улицы превратились в зону стихийной торговли. Представители нацменьшинств загрязняют улицы, а оккупационные власти никак не реагируют на жалобы местных жителей.

Мариупольцы помнят, как под украинским флагом внедрялись новые подходы и высокие стандарты. Теперь "освободители" принесли "русский мир" с его бесправием и беспорядком. Но это недолго! Верим в ВСУ и победу!

– отмечают в городском совете.