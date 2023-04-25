У Донецьку російський військовий стріляв у цивільних на вулиці: є поранені

Вулицями Донецька ходить російський військовослужбовець, який стріляє в цивільних. Нині відомо щонайменше про одного постраждалого.

Інцидент стався 25 квітня у Куйбишевському районі міста Донецьк. У російських соцмережах активно обговорюють стрілянину, проте місцева влада ніяк не реагує.

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Російський військовий стріляє в цивільних

У мережі публікують відео з пораненим у ногу цивільним. За попередньою інформацією, у нього вистрелив російський військовий.

Дивіться на карті, де зафіксували один з випадків стрілянини

Місцеві повідомляють, що намагаються заявити про інцидент у прокуратуру та комендатуру, але так звані "органи влади" навіть не відповідають на телефонні дзвінки. Ба більше, один з користувачів мережі заявляє, що вже чотири рази телефонував за різними номерами, аби повідомити про інцидент, проте окупаційна влада не підіймає слухавки.



Що пишуть у мережі про стрілянину / Скриншот Дениса Казанського



У мережі обговорюють стрілянину в Донецьку / Скриншот Дениса Казанського

Один з очевидців стрілянини опублікував відео з пораненим у ногу чоловіком. З кадрів можна побачити, що поранили цивільного поблизу магазина, але деталі інциденту не повідомляють.

Відео з пораненим чоловіком опублікували у мережі / Увага – чутливий контент

Окупована Донеччина: яка ситуація у регіоні

Окупанти у Маріуполі продовжують чинити безлад. Колись квітуче місто перетворилося на "зону" стихійної торгівлі, а на деяких вулицях – ріжуть баранів.

У міськраді повідомили, що представники "русского міра" різали тварин просто посеред вулиці. Нацменшини не звертали уваги ані на дітей, ані на жінок.

В іншому районі міста вулиці перетворилися на зону стихійної торгівлі. Представники нацменшин забруднюють вулиці, а окупаційна влада ніяк не реагує на скарги місцевих жителів.

Маріупольці пам'ятають, як під українським прапором впроваджувалися нові підходи та високі стандарти. Тепер "асвабадітєлі" принесли "руський мир" з його безправ’ям та безладом. Але це не надовго! Віримо в ЗСУ та перемогу!

– наголошують у міській раді.