Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський. Він додав, що у місцевих змінилось ставлення до росіян після того, як вони побачили зруйновані росіянами Маріуполь та Вугледар.

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Розчарувались Росією

Правозахисник розповів, що на окупованих територіях залишились здебільшого ті, хто підтримував раніше місцевих колаборантів, але не підтримує росіян. Більшість з них розчаровані "політикою" Росії щодо так званих "ДНР" та "ЛНР" та шкодують, що раніше виходили на проросійські мітинги.

"Якщо цих людей залишити з Путіним сам на сам, вони б його просто розірвали. Взяти, наприклад, Зоринськ, Перевальського району, де була відкрита нова шахта "Никонор-Нова" (офіційно запрацювала у 1998 році – 24 Канал). Сьогодні місто повністю вимерло. Хай би приїхав туди й поспілкувався з місцевими – живим би не повернувся", – зазначив Лисянський.

Павло Лисянський про те, як поводять себе російські загарбники на тимчасово окупованих територіях: дивитись відео

Він додав, що зараз місцеві краще йдуть на контакт, ніж до повномасштабного вторгнення, пропонують свої послуги: когось навідати, передати ліки тощо. Місцеві побачили, що немає ніякого "захисту народу Донбасу", а лише загарбницькі плани на території України.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях