Про це наголошують у Маріупольській міській раді. Росіян у Маріуполь завозять для різних робіт. Більшість з них – представники нацменшин країни-терористки: буряти чи жителі віддалених глибинок.

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Маріуполь під час російської окупації

За даними міськради, у дворі по вулиці Фонтанній, 85 представники національних меншин влаштували різанину баранів. Вони це робили посеред дня, не звертаючи уваги на мешканців, серед яких є діти.

Також пишуть про те, що жителі будинків по вулиці Блажевича скаржаться на стихійну торгівлю: "Бруд, сморід під вікнами жителів!". Колабораційна адміністрація ігнорує усі скарги людей. Питаннями санітарії та доброустрою – ніхто не приймається.

Маріупольці пам'ятають, як під українським прапором впроваджувалися нові підходи та високі стандарти. Тепер "асвабадітєлі" принесли "руський мир" з його безправ’ям та безладом. Але це не надовго! Віримо в ЗСУ та перемогу!

– наголошують у міській раді.



Маріуполь під час російської окупації / Скриншот

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