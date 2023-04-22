Про це наголошують у Маріупольській міській раді. Росіян у Маріуполь завозять для різних робіт. Більшість з них – представники нацменшин країни-терористки: буряти чи жителі віддалених глибинок.
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Маріуполь під час російської окупації
За даними міськради, у дворі по вулиці Фонтанній, 85 представники національних меншин влаштували різанину баранів. Вони це робили посеред дня, не звертаючи уваги на мешканців, серед яких є діти.
Також пишуть про те, що жителі будинків по вулиці Блажевича скаржаться на стихійну торгівлю: "Бруд, сморід під вікнами жителів!". Колабораційна адміністрація ігнорує усі скарги людей. Питаннями санітарії та доброустрою – ніхто не приймається.
Маріупольці пам'ятають, як під українським прапором впроваджувалися нові підходи та високі стандарти. Тепер "асвабадітєлі" принесли "руський мир" з його безправ’ям та безладом. Але це не надовго! Віримо в ЗСУ та перемогу!
– наголошують у міській раді.
Маріуполь під час російської окупації / Скриншот
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Ситуація у Маріуполі: головне
- Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. В місті помічений рух техніки, утім невеликий. Окупанти займають вичікувальну позицію.
- В Маріуполі та Донецькій області продовжують працювати українські партизани. Утім, робити це дедалі складніше через примусову мобілізацію та гуманітарну катастрофу.
- В Маріуполі 15 квітня пролунала потужна "бавовна". Мовиться про два вибухи.
- Окупанти роблять все, аби вберегти свою техніку від української "бавовни". Так, вони ховають її безпосередньо в домогосподарствах місцевих мешканців, використовуючи їх як "живий щит". Мовиться про ті райони, які близькі до лінії фронту.
- За словами радника міського голови Маріуполя, в місті та інших селах і напрямках зберігається техніка, яка має забезпечувати окупаційні підрозділи в разі оборонних дій. В першу чергу мовиться про піхоту.