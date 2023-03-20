В ЕС согласовали план по поставке боеприпасов для Украины

В Евросоюзе достигли согласия по поставке боеприпасов для Украины и пополнению собственных складов со снарядами. Важный шаг подтвердила премьер Эстонии Кая Каллас.

На заседании Совета ЕС министры согласовали инициативу, которую выдвинул глава дипломатии Жозеп Боррель. Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Министры иностранных дел ЕС достигли договоренности о плане поставки боеприпасов для Украины,

– сообщил Йозвяк.

Премьер Эстонии Кая Каллас подтвердила, что согласованный министрами ЕС план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов.

Что этому предшествовало

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что страны одобрят предложенное им предложение с тремя направлениями на общую сумму 2 миллиарда евро.

Ранее Боррель рассказывал, говорится о:

увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ,

совместные закупки европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов,

быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома, чтобы закрыть эти потребности.

Какие боеприпасы нужны Украине

Военные отмечают, что даже авиация сейчас не является определяющей в поединке с путинской Россией. Нынешняя война – война артиллерии, а значит, нужны как артиллерийские средства, так и боеприпасы к ним.

При этом необходимы не только знаменитые HIMARS или снаряды 155 калибра класса Excalibur. Понадобятся и обычные мины 60, 82, 120 калибров, снаряды 105, 120, 122 и 152 калибров.