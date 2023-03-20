В ЄС погодили план щодо постачання боєприпасів для України, – журналіст

У Євросоюзі досягли згоди щодо постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами.

На засіданні Ради ЄС міністри погодили ініціативу, яку висунув голова дипломатії Жозеп Боррель. Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Міністри закордонних справ ЄС досягли домовленості щодо плану постачання боєприпасів для України,

– повідомив Йозвяк.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас підтвердила, що узгоджений міністрами ЄС план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.

Що цьому передувало

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сподівання, що країни схвалять пропозицію, яку він представив, із трьома напрямками на загальну суму 2 мільярди євро.

Раніше Боррель розповідав, що йдеться про:

збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ,

спільні закупівлі європейських держав та прискорення їх темпів для поповнення власних запасів,

швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому, щоб закрити ці потреби.

Які боєприпаси потрібні Україні

Військові зазначають, що навіть авіація зараз не є визначальною у двобої з путінською Росією. Нинішня війна – війна артилерії, а це означає, що потрібні як артилерійські засоби, так і боєприпаси до них.

При цьому необхідні не лише славнозвісні HIMARS чи снаряди 155 калібру класу Excalibur. Знадобляться й звичайні міни 60, 82, 120 калібрів, снаряди 105, 120, 122 і 152 калібрів.