Погибли все: в харьковском "Фельдман Экопарке" пушистиков отравили мышьяком

Прессслужба "Фельдмана Экопарка" сообщила, что у них произошла трагедия. Какой-то изверг отравил всех животных контактной зоны для самых маленьких.

В "Фельдман Экопарке" заявили о массовом убийстве животных. К открытию Бала хризантем там открыли контактную зону для самых маленьких. Там были кролики, морские свинки и другие пушистики. Малыши им очень радовались. Контактная зона была самым добрым местом, которое так любили взрослые и дети.

Обратите внимание Нашего Чичу убили, – Даша Астафьева в слезах сообщила о потере любимца

В то же время ключевым здесь слово "было". Кто-то убил всех животных. Вскрытие показало, что пушистиков отравили мышьяком.

Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит лицо, ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это – очередное звено,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что среди погибших — 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.

Украинцев призывали быть внимательными к своим любимцам. Не хочется, чтобы хоть где-то повторилась такая ужасная трагедия. В "Фельдман Экопарк" заметили, что хороших людей – гораздо больше, чем таких извергов. В то же время они способны натворить много бед.

В полиции Харьковской области отметили, что продолжается расследование.