Загинули всі: у харківському "Фельдман Екопарку" пухнастиків отруїли миш'яком

Пресслужба "Фельдман Екопарку" повідомила, що у них сталася трагедія. Якийсь нелюд потруїв усіх тварин контактної зони для найменших.

У "Фельдман Екопарк" заявили про масове вбивство тварин. До відкриття Балу хризантем там облаштували контактну зону для найменших. Там були кролики, морські свинки та інші пухнастики. Малята їм дуже раділи. Контактна зона була найдобрішим місцем, яке так любили дорослі та діти.

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Водночас ключовим тут є слово "було". Хтось убив всіх тваринок. Розтин показав, що пухнастиків отруїли миш'яком.

Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, започаткований ними екоцид триває, і це – чергова ланка,

– мовиться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що серед загиблих — 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

Українців закликали бути уважними до своїх улюбленців. Не хочеться, щоб хоч десь повторилася така жахлива трагедія. У "Фельдман Екопарк" зауважили, що добрих людей – набагато більше, аніж таких нелюдів. Водночас вони здатні наробити багато лиха.

У поліції Харківської області наголосили, що наразі триває розслідування.