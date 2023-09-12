В Германии русскоговорящий мужчина напал на мальчика: мать ребенка возмущена расследованием

Немецкие правоохранители решили закрыть дело о нападении русскоговорящего мужчины на 10-летнего мальчика из Украины в городе Айнбек. Мать маленького украинца категорически выступила против закрытия дела.

Она считает, что ее ребенок не могла соврать по поводу нападения, которые совершил русскоязычный гражданин. К тому же женщина убеждена, что немцы не хотят наказывать людей, говорящих по-русски.

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Мать 10-летнего парня категорически против закрытия дела

Мать мальчика-беженца из Украины категорически против закрытия дела по нападению русскоязычного мужчины на ее сына. Она подчеркнула, что ее сын не мог соврать следствию.

Это, значит, этот человек напал на моих детей, а виноваты ли мы? Я доверяю своему ребенку, и мой сын не менял свидетельства,

– сказала она.

Женщина подчеркнула, что немецкие правоохранители опросили ребенка только один раз, а все другие показания базировались на рассказах других детей, потому что ее сын Даня не говорит по-немецки.

"Даня не говорил, что его бросили в канаву, но толкнули и он ударился", – рассказала мама пострадавшего мальчика.

Украинка также подчеркнула, что она шокирована из-за результата расследования, ведь тот мужчина толкнул ее сына, и у него тогда зафиксировали сотрясение мозга. Она также возмущена, что нападающий продолжает гулять на свободе.

Независимо от того, что дети могли ему сказать, он не имел права касаться или оскорблять их. Он также не имел права толкать их и бросать в них бутылки или кроссовки. Почему полиция не указала, что тот мужчина бросал в Даню кроссовки,

– отметила Оксана.

В заключение женщина добавила, что она со своей семьей проводит собственное расследование, чтобы нападавшего все же наказали. По ее мнению, немецкие правоохранители не хотят скандала и связываться с русскоговорящими, потому и закрыли это дело.

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