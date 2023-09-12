У Німеччині російськомовний чоловік напав на хлопчика: мати дитини обурена розслідуванням
Джерело:"Радіо Свобода"
Німецькі правоохоронці вирішили закрити справу щодо нападу російськомовного чоловіка на 10-річного хлопчика з України у місті Айнбек. Мати маленького українця виступила категорично проти закриття справи.
Вона вважає, що її дитина не могла збрехати щодо нападу, які вчинив російськомовний громадянин. До того ж жінка переконана, що німці не хочуть карати людей, що говорять російською.
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Мати 10-річного хлопця категорично проти закриття справи
Мати хлопчика-біженця з України категорично проти закриття справи щодо нападу російськомовного чоловіка на її сина. Вона наголосила, що її син не міг збрехати слідству.
Це, виходить, що цей чоловік напав на моїх дітей, а винні ми? Я довіряю своїй дитині, і мій син не змінював свідчення,
– сказала вона.
Жінка наголосила, що німецькі правоохоронці опитали дитину лише один раз, а всі інші свідчення базувалися на розповідях інших дітей, бо її син Даня не говорить німецькою.
"Даня не казав, що його кинули в канаву, але штовхнули й він ударився", – розповіла мама постраждалого хлопчика.
Українка також підкреслила, що вона шокована через результат розслідування, адже той чоловік штовхнув її сина, і в нього тоді зафіксували струс мозку. Вона також обурена, що нападник і далі гуляє на свободі.
Незалежно від того, що діти могли йому сказати, він не мав права торкатися або ображати їх. Він також не мав права штовхати їх і кидати у них пляшки або кросівки. Чомусь поліція не вказала, що той чоловік кидав у Даню кросівки,
– зазначила Оксана.
Наостанок жінка додала, що вона зі своєю родиною проводить власне розслідування, щоб нападника все ж покарали. На її думку, німецькі правоохоронці не хочуть скандалу й зв'язуватися з російськомовними, тому і закрили цю справу.
Що відомо про напад на українського хлопчика у Німеччині
- У Німеччині 1 вересня стало відомо, що у Нижній Саксонії чоловік напав на групу українських дітей. Так, він перекинув 10-річного українця через бильця в канал.
- Згодом з'ясувалося, що цей чоловік був прихильником "русского міра". Він напав на дітей, бо ті розмовляли українською мовою, що його обурювало.
- Далі німецькі правоохоронці встановили нові деталі справи щодо українського хлопчика. У поліції зазначили, що хлопця не скидали через канал, а поранення він отримав нібито після гри у водоймі, де міг поранитися склом чи іншим гострим предметом, тому справу правоохоронці вирішили закрити.