Прикрий інцидент стався 26 серпня у німецькому місті Айнбек. Ймовірний прихильник "русского міра" покалічив українського хлопчика.
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Скинув хлопчика з мосту
Невідомий перехожий почув, що група дітей, яка на той момент перебувала у районі мосту, спілкується українською мовою. Це дуже розлютило чоловіка. Він наказав, аби діти перейшли на російську, а також заявив, що це саме Україна розпочала війну.
Далі свою словесну агресію путініст почав втілювати у діях. За даними місцевої прокуратури, зловмисник тягав за волосся дівчинку і заледве не вбив 10-річного хлопчика. Він схопив дитину та скинув її через міст у канал. Хлопчик, падаючи, вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. Втім, навіть ця жорстокість нападника не задовольнила – потім він кинув у дитину скляну пляшку, яка вдарила її по плечу.
Замах на вбивство
Маленький українець отримав травму голови та лівої ноги. А його кривдника наразі розшукує місцева прокуратура. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.
За даними видання Die Welt, нападник розмовляв російською. На вигляд йому десь 40 – 45 років. На момент скоєння злочину він був одягнений у синю футболку, чорну кепку і джинсові шорти. Генпрокуратура не виключає, що вчинок чоловік був політично вмотивований.
У Чехії побили двох жінок, бо вони українки
- 13 серпня дві українки зазнали нападу з боку невідомого чоловіка. Він поцікавився, звідки жінки родом. Коли дізнався, що ті – з України, то накинувся на них з кулаками. Згодом на "поміч" до нього прибули ще двоє зловмисників. Обидві потерпілі отримали численні поранення. Одну з жінок довелося госпіталізувати – у неї сильно розбите обличчя. Наразі відомо, що зухвалого нападника вже взяли під варту.
- В одній із чеських шкіл над маленькою українкою знущалися однокласники. Дівчинку цькували через її національність. Цей інцидент дійшов до відома президента Чехії Петра Павела.