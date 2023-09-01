Прикрий інцидент стався 26 серпня у німецькому місті Айнбек. Ймовірний прихильник "русского міра" покалічив українського хлопчика.

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Скинув хлопчика з мосту

Невідомий перехожий почув, що група дітей, яка на той момент перебувала у районі мосту, спілкується українською мовою. Це дуже розлютило чоловіка. Він наказав, аби діти перейшли на російську, а також заявив, що це саме Україна розпочала війну.

Далі свою словесну агресію путініст почав втілювати у діях. За даними місцевої прокуратури, зловмисник тягав за волосся дівчинку і заледве не вбив 10-річного хлопчика. Він схопив дитину та скинув її через міст у канал. Хлопчик, падаючи, вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. Втім, навіть ця жорстокість нападника не задовольнила – потім він кинув у дитину скляну пляшку, яка вдарила її по плечу.

Замах на вбивство

Маленький українець отримав травму голови та лівої ноги. А його кривдника наразі розшукує місцева прокуратура. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

За даними видання Die Welt, нападник розмовляв російською. На вигляд йому десь 40 – 45 років. На момент скоєння злочину він був одягнений у синю футболку, чорну кепку і джинсові шорти. Генпрокуратура не виключає, що вчинок чоловік був політично вмотивований.

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