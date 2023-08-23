Напад на жінок стався ще 13 серпня. Спочатку їх бив один чоловік, а потім до нього доєдналися ще двоє.

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Українське як червоний колір для бика

Того дня Лілія та Тетяна бесідували, сидячи на тротуарі. Раптом до них під'їхало авто Skoda Octavia з причепом. Чоловік, який перебував за кермом, поцікавився, звідки жінки родом. Ті спокійно відповіли, що вони – з України.

Ці слова вплинули на водія, як червоний колір на бика. Спочатку він від'їхав на кілька метрів, однак згодом повернувся. Чоловік почав обзивати подруг, а потім перейшов до застосування фізичної сили, розповідають свідки.

За словами Лілії, вона, намагаючись захистити товаришку, якийсь час утримувала агресора. Тетяна тим часом забрала ключі від автомобіля та витягла їх із замка запалювання, аби нечестивець не зміг втекти. Однак далі конфлікт розгорівся ще дужче. На підмогу зловмиснику прийшли ще двоє чоловіків.

Обидві громадянки України отримали численні поранення. Зокрема, Тетяну довелося госпіталізувати – у неї сильно розбите обличчя.

Реакція МЗС Чехії

Наразі поліція розслідує обставини справи. На цей інцидент відреагував і глава МВС Чехії Віт Ракушан. Він назвав дії нападників "огидними". За його словами, бити жінок – неприпустимо, особливо через національність.

Крім того, чиновник заявив, що відповідальність за подібні випадки лягає також на місцевих політиків, які дозволяють собі вороже висловлюватися щодо українців.

У Чехії поглузували з війни в Україні

Мережу сколихнуло відео, в якому українка розповідає про свій візит до одного з ресторанів у Чехії. За її словами, коли офіціанти закладу дізналися про те, що вона та її подруга – українки, то ввімкнули гімн Росії. На зауваження дівчата нахаби відповіли у тому самому ключі – вимкнули гімн, натомість, включили звук повітряної тривоги.

Раніше трапився інший неприємний інцидент. В одній зі шкіл цькували маленьку українку через її національність. Однокласники плюнули в обличчя дівчинки. Президент Чехії Петр Павел засудив вчинок школярів, назвавши його ганебним, та особисто зустрівся з українкою.