На жаль, не всі члени європейського суспільства здатні проявити солідарність з українцями, які борються за свою свободу. Серед них трапляються "ватники", які наважуються глузувати з війни та підтримувати кривавий режим Путіна. Дві українки у соцмережі розповіли про "враження" від візиту до одного з чеських ресторанів, пише 24 Канал.

Дивіться також Чехія продовжить тимчасовий захист українців до березня 2025 року: деталі

Чехи посміялися над війною в Україні

Цього разу такими "ватниками" виявилися офіціанти з чеського ресторану Cotton Club.

Коли вони дізналися, що до їхнього закладу завітали громадянки України, то вирішили насміятися над відвідувачками.

Спочатку, розповідає одна з дівчат, вони увімкнули гімн Росії. Тоді жінки звернулися до працівників ресторану із проханням вимкнути це "неподобство", пояснивши, що вони з України.

Офіціанти поставилися до зауваження з насмішкою, втім, гімн країни-агресорки таки вимкнули.

Однак на цьому історія не закінчилася – у закладі натомість залунав звук повітряної тривоги.

Українки шоковані поведінкою чехів, які не врахували того, що їхні відвідувачки могли втратити рідних на війні, свій дім.

Невже громадянам Чехії це весело робити? Невже вони не розуміють масштаби? Це просто не вкладається в голові,

– подивувалася одна із потерпілих.

Чехів змусили "плакати"

Відео, в якому одна із українок поділилася пережитим, стало вірусним. А користувачі соцмереж вирішили помститися нахабним офіціантам. Вони активно почали залишати негативні відгуки про ресторан та ставити йому низькі оцінки. У такий спосіб за добу вдалося знизити рейтинг Cotton Club у Google до 1,5 зірок.

Росіян не терплять по всьому світу