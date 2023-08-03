К сожалению, не все члены европейского общества способны проявить солидарность с борющимися за свою свободу украинцами. Среди них встречаются "ватники", которые осмеливаются смеяться над войной и поддерживать кровавый режим Путина. Две украинки в соцсети рассказали о "впечатлениях" от визита в один из чешских ресторанов. 24 Канал.

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Чехи посмеялись над войной в Украине

На этот раз такими "ватниками" оказались официанты из чешского ресторана Cotton Club.

Когда они узнали, что в их заведение пришли гражданки Украины, то решили насмеяться над посетительницами.

Сначала, рассказывает одна из девушек, они включили гимн России. Тогда женщины обратились к работникам ресторана с просьбой выключить это "безобразие", объяснив, что они из Украины.

Официанты отнеслись к замечанию с насмешкой, впрочем, гимн страны-агрессорки все-таки отключили.

Однако на этом история не закончилась – в заведении раздался звук воздушной тревоги.

Украинки шокированы поведением чехов, которые не учли того, что их посетители могли потерять родных на войне, свой дом.

Неужели гражданам Чехии это весело делать? Неужели они не понимают масштабы? Это просто не укладывается в голове,

– удивилась одна из пострадавших.

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Видео, в котором одна из украинок поделилась пережитым, стало вирусным. А пользователи соцсетей решили отомстить наглым официантам. Они активно начали оставлять негативные отзывы о ресторане и ставить ему низкие оценки. Таким образом, за сутки удалось снизить рейтинг Cotton Club в Google до 1,5 звезд.

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