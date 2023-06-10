Соответствующее видео обнародовано в сети, пишет 24 Канал. Женщина заявила, что не может терпеть граждан России, поддерживающих все зверства, которые их власть совершала сначала над чеченским народом, а дальше над украинцами.

Смотрите также Приглашение на смерть: как в России пытаются "пакетизировать" жителей Санкт-Петербурга

Чеченка мощно "разнесла" россиян

Чеченко пожаловалась, что была вынуждена переезжать в Финляндию, ведь раньше Россия приходила "освобождать" и ее народ. Женщина отметила, что настолько ненавидит россиян, что если бы имела власть, расстреляла бы их.

Я живу здесь 13 лет, потому что вы пришли ко мне домой, вы разрушите мой дом. Никто ко мне не приходил? Вы поддерживали все это! Ельцина, а потом этого ботоксного п***раса,

– подчеркнула она.

Когда россиянин спросил, почему женщина говорит на русском, она с легкостью перешла на чеченский, а затем и на английский. Отметила, что может общаться на шести языках, а ее "собеседники" и свою родную не способны нормально выучить.

"Я чеченка и говорю на шести языках. А ты знаешь свой с**ный русский и все. Может, финский выучили еще, чтобы гражданство здесь получить", – сказали чеченка.

Также женщина перешла на украинский и обрадовалась, что наши защитники сейчас ликвидируют оккупантов.

А вы не любите украинцев, потому что они вас гасят как собак? А почему ты в лице изменился, когда я сказала об украинцах?

– риторически спросила она.

Женщина подчеркнула, что россияне – лицемеры и пообещала "тушить" их везде, где будет встречать.

Обратите внимание Хронология лжи: как и для чего Россия бросила все силы на фейки о Каховской ГЭС

Как чеченка "разнесла" россиян: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика) – 18+

Акула съела россиянина

Недавно сеть всколыхнуло видео, как в курортном городе Хургада в Египте, акула съела россиянина. В полиции Египта сообщили, что погибшим оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области. По предварительным данным, семья гражданина страны-агрессора купила квартиру и уже несколько месяцев проживает в комплексе British Resort в Хургаде.