Очевидцы рассказали, что акула напала и съела россиянина у берега. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Акула съела россиянина в Египте

Пропагандисты рассказали, что, по предварительным данным, мужчина плавал вместе с девушкой в море, как вдруг к нему подплыла акула. Женщине удалось спастись от этого инцидента, россиянин погиб.

Акула напала на россиянина в Египте/ Внимание! Видео 18+

Согласно другой версии событий, мужчина просто плыл рядом с незнакомой девушкой в момент, когда на него напала акула. Это позволило ей успеть доплыть до берега.

Впоследствии в генеральном консульстве России в Хургаде выпустили предупреждение "хранить бдительность во время пребывания в воде".

Муж погиб после встречи с акулой / Внимание! Видео 18+

Через некоторое время в телеграм-каналах появилось видео, на которых египтяне выловили убившего россиянина акулу. По предварительной информации, это была именно тигровая акула, которая убила парня за считанные минуты.

В Египте выловили акулу, съевшую россиянина / Внимание! Видео 18+

Что известно о погибшем парне

В полиции Египта сообщили, что погибшим оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области России. Предварительно семья парня купила квартиру и уже несколько месяцев проживает в комплексе British Resort в Хургаде.

Впоследствии Генконсульство России официально подтвердило информацию, что погибший от нападения акулы – гражданин России.



Вероятное фото погибшего в Египте россиянина / Фото из российских телеграм-каналов

Также стало известно, что вместе с мужчиной на месте событий был его отец, который видел своими глазами все происшествия. По словам соседки семьи, парень во время нападения акулы кричал – папа.

В Новой Каледонии акула убила мужчину прямо на глазах у отдыхающих.