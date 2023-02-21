Трагедия произошла 19 февраля. К сожалению, 59-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
К теме В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку, катавшуюся на водном мотоцикле
Акула откусила туристу конечности на глазах у людей
Как стало известно, 59-летний австралиец плавал примерно в 150 метрах от берега. В этот момент к нему подплыла акула и откусила ему обе руки и ногу.
После этого отдыхающие бросились на помощь и достали туриста. Однако мужчина скончался на месте трагедии.
Очевидцы рассказали, что были в шоке от увиденного.
Были маленькие дети, которые были в шоке от увиденного,
– заявила президентка Южной провинции Новой Каледонии Соня Бекес.
Отмечается, что такой случай уже фиксируют в третий раз возле пляжа Шато-Рояль за последние три недели.
Из-за трагедии пляжи в этом районе закрыли, а власти устроили отлов акул.
"Плавание и морская деятельность запрещены в 300-метровой прибрежной полосе к дальнейшему сообщению", – отметили в горсовете Нумеа.
Другие подобные случаи
- В Западной Австралии акула напала на 16-летнего подростка во время купания в реке Свон. К сожалению, девочка погибла.
- По данным полиции, девочка каталась на водных мотоциклах с друзьями. Предполагают, что она прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами, которых видели поблизости.
- Кстати, в Австралии обычно регистрируют около 20 нападений акул каждый год, причем большинство в Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии.
- Летом 2022 года в районе Сахл-Хашиш, недалеко от Хургады, две женщины погибли в результате нападения акулы. Тело румынской туристки в возрасте около 40 лет обнаружили через несколько часов после смертельного нападения и 68-летнюю австрийку, уже 5 лет проживавшую в Египте.
- Оба нападения произошли в пределах 600 метров друг от друга возле побережья Сахл-Хашиша.