Трагедия произошла 19 февраля. К сожалению, 59-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

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Акула откусила туристу конечности на глазах у людей

Как стало известно, 59-летний австралиец плавал примерно в 150 метрах от берега. В этот момент к нему подплыла акула и откусила ему обе руки и ногу.

После этого отдыхающие бросились на помощь и достали туриста. Однако мужчина скончался на месте трагедии.

Очевидцы рассказали, что были в шоке от увиденного.

Были маленькие дети, которые были в шоке от увиденного,

– заявила президентка Южной провинции Новой Каледонии Соня Бекес.

Отмечается, что такой случай уже фиксируют в третий раз возле пляжа Шато-Рояль за последние три недели.

Из-за трагедии пляжи в этом районе закрыли, а власти устроили отлов акул.

"Плавание и морская деятельность запрещены в 300-метровой прибрежной полосе к дальнейшему сообщению", – отметили в горсовете Нумеа.

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