Трагедія сталася 19 лютого. На жаль, 59-річний чоловік від отриманих травм помер на місці.

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Акула відкусила туристу кінцівки на очах у людей

Як стало відомо, 59-річний австралієць плавав приблизно за 150 метрів від берега. У цей момент до нього підпливла акула і відкусила йому обидві руки та ногу.

Після цього відпочивальники кинулися на допомогу та дістали туриста. Однак чоловік помер на місці трагедії.

Очевидці розповіли, що були шоковані від побаченого.

Були маленькі діти, які були шоковані побаченим,

– заявила президентка Південної провінції Нової Каледонії Соня Бекес.

Зазначається, що такий випадок вже фіксують втретє біля пляжу Шато-Рояль за останні три тижні.

Через трагедію пляжі у цьому районі зачинили, а влада влаштувала вилов акул.

"Плавання та морська діяльність заборонені у 300-метровій прибережній смузі до подальшого повідомлення", – наголосили у міськраді Нумеа.

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