Прикрий інцидент стався у суботу, 4 лютого. У Західній Австралії акула напала на 16-річного підлітка під час купання в річці Свон. На жаль, дівчина загинула.
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Що відомо про моторошний інцидент
Смерть констатували після того, як тіло дівчинки витягли з річки.
За даними поліції, дівчина каталася на водних мотоциклах із друзями. Припускають, що вона стрибнула у воду, щоб поплавати з дельфінами, яких бачили поблизу.
Інспектор Пол Робінсон з поліції описав інцидент як "дуже, дуже травматичний", а сім'я дівчини була "абсолютно спустошена новиною".
Людей закликають бути "надзвичайно обережними" та дотримуватися заборони купатися на закритих пляжах. За словами Робінсона, експерти з рибальства кажуть, що акули у цій частині річки бувають вкрай рідко.
Подібні випадки в Австралії
- До цього інциденту у річці Свон реєстрували один смертельний випадок. Це було у січні 1923 року. Тоді загинув 13-річний хлопчик.
- В Австралії зазвичай реєструють близько 20 нападів акул щороку, причому більшість у Новому Південному Уельсі та Західній Австралії.
- У 2021 році було два смертельних напади акул, а у 2020 році – сім. За даними понад сторічних спостережень, рівень смертності від нападу акул в Австралії становить менше однієї людини на рік.