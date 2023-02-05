Прикрий інцидент стався у суботу, 4 лютого. У Західній Австралії акула напала на 16-річного підлітка під час купання в річці Свон. На жаль, дівчина загинула.

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Що відомо про моторошний інцидент

Смерть констатували після того, як тіло дівчинки витягли з річки.

За даними поліції, дівчина каталася на водних мотоциклах із друзями. Припускають, що вона стрибнула у воду, щоб поплавати з дельфінами, яких бачили поблизу.

Інспектор Пол Робінсон з поліції описав інцидент як "дуже, дуже травматичний", а сім'я дівчини була "абсолютно спустошена новиною".

Людей закликають бути "надзвичайно обережними" та дотримуватися заборони купатися на закритих пляжах. За словами Робінсона, експерти з рибальства кажуть, що акули у цій частині річки бувають вкрай рідко.

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