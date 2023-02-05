Досадный инцидент произошел в субботу, 4 февраля. В Западной Австралии акула напала на 16-летнего подростка во время купания в реке Свон. К сожалению, девочка погибла.
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Что известно о жутком инциденте
Смерть констатировали после того, как тело девочки извлекли из реки.
По данным полиции, девочка каталась на водных мотоциклах с друзьями. Предполагают, что она прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами, которых видели поблизости.
Инспектор Пол Робинсон из полиции описал инцидент как "очень, очень травматичный", а семья девушки была "совершенно опустошена новостью".
Людей призывают быть "чрезвычайно осторожными" и соблюдать запрет купаться на закрытых пляжах. По словам Робинсона, эксперты по рыболовству говорят, что акулы в этой части реки бывают крайне редко.
Подобные случаи в Австралии
- До этого инцидента в реке Свон регистрировали один смертельный случай. Это было в январе 1923 года. Тогда погиб 13-летний мальчик.
- В Австралии обычно регистрируют около 20 нападений акул каждый год, причем большинство в Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии.
- В 2021 году было два смертельных нападения акул, а в 2020 году – семь. По данным свыше летних наблюдений, уровень смертности от нападения акул в Австралии составляет менее одного человека в год.