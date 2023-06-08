Очевидці розповіли, що акула напала та з’їла росіянина біля берега. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Акула з’їла росіянина в Єгипті

Пропагандисти розповіли, що, за попередніми даними, чоловік плавав разом із дівчиною в морі, як раптом до нього підплила акула. Жінці вдалося врятуватися від цього інциденту, росіянин загинув.

Акула напала на росіянина в Єгипті/ Увага! Відео 18+

Згідно з іншою версією подій, чоловік просто плив поряд із незнайомою дівчиною у момент, коли на нього напала акула. Це дало їй змогу встигнути доплисти до берега.

Згодом у генеральному консульстві Росії у Хургаді випустили попередження "зберігати пильність під час перебування у воді".

Чоловік загинув після зустрічі з акулою / Увага! Відео 18+

Через деякий час у телеграм-каналах з'явилося відео, на яких єгиптяни виловили акулу, що вбила росіянина. За попередньою інформацією, то була саме тигрова акула, яка вбила хлопця за лічені хвилини.

У Єгипті виловили акулу, що з'їла росіянина / Увага! Відео 18+

Що відомо про загиблого хлопця

У поліції Єгипту повідомили, що загиблим виявився 23-річний Володимир Попов з Архангельської області Росії. Попередньо родина хлопця купила квартиру й уже кілька місяців мешкає у комплексі "British Resort" в Хургаді.

Згодом Генконсульство Росії офіційно підтвердило інформацію про те, що загиблий від нападу акули – громадянин Росії.



Ймовірне фото росіянина, що загинув у Єгипті / Фото з російських телеграм-каналів

Також стало відомо, що разом із чоловіком на місці подій був його батько, який бачив на власні очі всі події. За словами сусідки родини, хлопець під час нападу акули кричав – тато.

У Новій Каледонії акула вбила чоловіка прямо на очах у відпочивальників.