За даними італійських ЗМІ, на судні, пасажири якого святкували день народження, перебували громадяни Великої Британії, Італії та Ізраїлю. П'ятьох постраждалих після інциденту доправили до лікарні. –
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Що відомо про аварію на італійському судні
Трагедія трапилася ввечері 28 травня. Туристи орендували 16-метрове судно і відправилися на ньому у подорож озером Маджоре. Це озеро розташоване на південній стороні Альп, і там часто відпочивають туристи з Швейцарії та Італії.
Аттіліо Фонтана, президент регіону Ломбардія, підтвердив, що "дуже серйозний інцидент" трапився через погану погоду. Негода почалася ще за кілька днів до відправлення човна, і місцеві синоптики попереджали про можливі шторми.
Де на карті розташоване озеро Маджоре
Коли човен перекинувся між містами Сесто-Календе та Арона, усі пасажири опинилися у воді, а саме судно швидко затонуло. На допомогу відпочивальникам відправили гелікоптер та ртувальників-водолазів, проте чотирьох людей врятувати не вдалося. Ще п'ятьох згодом доправили до лікарні.
Інші катастрофи у світі: останні новини
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