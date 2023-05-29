За даними італійських ЗМІ, на судні, пасажири якого святкували день народження, перебували громадяни Великої Британії, Італії та Ізраїлю. П'ятьох постраждалих після інциденту доправили до лікарні. –

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Що відомо про аварію на італійському судні

Трагедія трапилася ввечері 28 травня. Туристи орендували 16-метрове судно і відправилися на ньому у подорож озером Маджоре. Це озеро розташоване на південній стороні Альп, і там часто відпочивають туристи з Швейцарії та Італії.

Аттіліо Фонтана, президент регіону Ломбардія, підтвердив, що "дуже серйозний інцидент" трапився через погану погоду. Негода почалася ще за кілька днів до відправлення човна, і місцеві синоптики попереджали про можливі шторми.

Де на карті розташоване озеро Маджоре

Коли човен перекинувся між містами Сесто-Календе та Арона, усі пасажири опинилися у воді, а саме судно швидко затонуло. На допомогу відпочивальникам відправили гелікоптер та ртувальників-водолазів, проте чотирьох людей врятувати не вдалося. Ще п'ятьох згодом доправили до лікарні.

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