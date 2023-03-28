Агентство з управління надзвичайними ситуаціями Міссісіпі показало наслідки природної катастрофи. Кадри з майже вщент зруйнованого міста показуємо далі у матеріалі.
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Залишилися тільки руїни: моторошні кадри зі зруйнованого Роллінг-Форка
Штат Міссісіпі постраждав від смертоносного торнадо найбільше. Зокрема відомо, що місто Роллінг-Форк було стерте з лиця землі.
В Агентстві з управління надзвичайними ситуаціями штату Міссісіпі розповіли, що торнадо рухався зі швидкістю 113 кілометрів за годину, знищуючи все на своєму шляху. Організація також опублікувала кадри наслідків трагедії.
Крім того, компанія Maxar зробила порівняльні супутникові знімки міста. На світлинах бачимо, що природне лихо зруйнувало практично все.
Як виглядає Роллінг-Форк після руйнівного торнадо / Фото Mixar
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У Китаї – великі піщані бурі
- Китай накрили великі піщані бурі. Вони прокотилися Пекіном та північним Китаєм 22 березня.
- У ЗМІ повідомили, що внаслідок цього видимість знизилась до менш ніж 10 метрів. Щобільше, піщана буря вкрила регіон густими хмарами помаранчевого пилу й спричинила небезпечне забруднення повітря.
- Зауважимо, що у Пекінському центрі моніторингу піщану бурю у середу назвали "найсильнішою піщаною бурею в цьому році". Метеорологічні служби в Пекіні закликали людей старатися не виходити на вулицю у цей період та перебувати вдома, доки негода мине.