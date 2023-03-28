Агентство з управління надзвичайними ситуаціями Міссісіпі показало наслідки природної катастрофи. Кадри з майже вщент зруйнованого міста показуємо далі у матеріалі.

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Залишилися тільки руїни: моторошні кадри зі зруйнованого Роллінг-Форка

Штат Міссісіпі постраждав від смертоносного торнадо найбільше. Зокрема відомо, що місто Роллінг-Форк було стерте з лиця землі.

В Агентстві з управління надзвичайними ситуаціями штату Міссісіпі розповіли, що торнадо рухався зі швидкістю 113 кілометрів за годину, знищуючи все на своєму шляху. Організація також опублікувала кадри наслідків трагедії.

Here is a look at some of the tornado damage in Rolling Fork, Mississippi from the storm on March 24, 2023. #mswx pic.twitter.com/gRZfySOjdd — msema (@MSEMA) March 26, 2023

Крім того, компанія Maxar зробила порівняльні супутникові знімки міста. На світлинах бачимо, що природне лихо зруйнувало практично все.

Як виглядає Роллінг-Форк після руйнівного торнадо / Фото Mixar

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