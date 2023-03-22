Однак не лише зниження видимості було небезпечним. Як повідомили державні метеорологічні органи Китаю, піщана буря вкрила регіон густими хмарами помаранчевого пилу та спричинила забруднення повітря до небезпечного рівня.

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Концентрація частинок PM10 критично перевищена

Як повідомили у китайських ЗМІ, згідно з даними Пекінського центру моніторингу екологічного середовища, через щільні піщані хмари та пил в столиці Китаю індекс якості повітря PM10 перевищив графіки моніторингу. Там зазначили, що концентрація частинок різко зросла зі швидкістю 500 мікрограм на кубічний метр до 1667 мікрограм на кубічний метр.

Довідка. PM10 – це частинки забруднення, діаметром менше 10 мікрометрів, які можуть проникнути через ніс і потрапити в легені.

Зауважимо, що за даними Пекінського центру моніторингу, концентрація частинок PM10 досягла 1667 мікрограмів на кубічний метр до 6 години ранку за місцевим часом. Ця цифра більш ніж у 37 разів перевищує середньодобову норму 45 мікрограмів на кубічний метр. Цю норму встановила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Тому у Пекінському центрі моніторингу піщану бурю у середу назвали "найсильнішою піщаною бурею в цьому році".

Як зазначили китайські синоптики, ця піщана буря виникла у вівторок у Монголії та поступово просувалася до центрального та східного Китаю. Очікується, що до ночі основна маса піску та пилу буде поступово просуватися на схід та південь держави і поступово якість повітря повернеться до хорошого рівня.

Варто зазначити, що перші повідомлення про піщану бурю появилися ще ввечері вівторка, 21 березня. А разом з ними й моторошні відео.

Людей закликали залишатися вдома

Через це явище метеорологічні служби в Пекіні закликали людей менше проводити часу на відкритому повітрі, а водіїв попросили залишатися пильними та знизити швидкість через погану видимість.

Ба більше, майже десятку провінцій видали жовті попереджувальні сигнали з середи до раннього ранку четверга. Серед них Шеньсі, Шаньсі, Хебей, Хейлунцзян, Цзілінь, Ляонін, Шаньдун, Хенань, Цзянсу, Аньхой і Хубей.

Зазначимо, що у Китаї використовується чотирирівнева система попередження щодо погоди. При цьому найнебезпечнішим вважається червоний колір. За ним йдуть помаранчевий, жовтий і синій.

Піщані бурі накрила Китай / Фото із соцмереж, китайських ЗМІ та CNN