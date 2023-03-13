За даними синоптиків, на нього слід очікувати у понеділок 13 березня. У Національній службі погоди запевнили, що мовиться про центральну та північну Каліфорнію.
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Що відомо про негоду в Каліфорнії
Черговий шторм рухається до постраждалої від повеней Каліфорнії, де жителі все ще борються з непроїзними дорогами, розлитими річками, затопленими кварталами та проривом дамби, через що сотні людей були змушені евакуюватися,
– повідомляє преса.
Також зазначили, що 12 березня довелось перекрити частину каліфорнійського шосе 1, адже на дорозі була вода. Ба більше, через повінь довелось закрити дорогу від Салінасу до шосе 129 у Ватсонвіллі.
"Очікується, що нова атмосферна річка вдарить по штату в понеділок (13 березня – 24 Канал), загрожуючи сильним дощем і ще більшими повенями в центральній і північній Каліфорнії саме тоді, коли ще одна атмосферна річка спадає", – заявила Національна служба погоди.
Також людей попередили, що варто бути готовими до евакуації та стежити за новинами. Адже орієнтовно 15 мільйонів людей можуть постраждати від повені.
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Що відомо про повінь у Каліфорнії
Буквально 12 березня видання повідомило, що ще один сильний шторм був у Каліфорнії, змусивши тисячі людей евакуюватися. На жаль, щонайменше двоє людей загинули, а дамба в прибережному окрузі Монтерей обвалилася. Попередньо відомо, що:
- інтенсивна серія штормів була в Каліфорнії останні декілька тижнів;
- від останнього шторму очікували ще до 23 сантиметрів дощу на вже просочений водою ґрунт;
- частина потужної атмосферної річки прискорить танення величезного снігового покриву, що нагромадився на пагорбах. Адже її ще називають "Ананасовий експрес" через теплу субтропічну вологу, яку вона приносить із Гаваїв;
- води загрожують посилити повінь.
В Power Outage написали, що орієнтовно 25 мільйонів людей – попереджені про повінь, понад 25 тисяч – були без світла.