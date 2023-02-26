Метеорологічні служби повідомляють, що це був один із найпотужніших штормів, які коли-небудь вражали південно-західну Каліфорнію.

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Каліфорнію замела хуртовина

Лос-Анджелес, місто, відоме своїми пальмовими деревами та сонячними бульварами, замела хуртовина.

За даними PowerOutage.us, після кількох днів сильного вітру, повалених дерев і обірваних проводів понад 120 000 споживачів комунальних послуг Каліфорнії залишилися без електрики. А Interstate 5, головна автомагістраль із півночі на південь Західного узбережжя, залишалася закритою через сильний сніг та ожеледицю на перевалі Теджон через гори на північ від Лос-Анджелеса.

Загальна кількість опадів за кілька днів станом на 25 лютого включала приголомшливі 205 сантиметрів снігу на курорті Маунтін Хай у горах Сан-Габріель на північний схід від Лос-Анджелеса та до 160 сантиметрів далі на схід у Сніговій долині в Сан-Бернардіно.

Рідке явище у Каліфорнії: дивіться фото

Останні кілька днів стався дивовижний шторм з історичною кількістю опадів і снігу на висотах, де сніг випадає рідко,

– написали в метеослужбі Лос-Анджелеса.

Як попередили у Національній метеорологічній службі, "у горах очікується сильний сніг", що може призвести до проблем із пересуванням та енергопостачанням.

Є також і попередження для тих, хто у таку погоду вирішив поплавати в океані – їх застерігають від сильних поривів вітру та високих хвиль.

Тоді як на каліфорнійському узбережжі важко купатися, в горах обіцяють від 0,6 до 2 метрів снігу.