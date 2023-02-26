Метеорологические службы сообщают, что это был один из самых мощных штормов, когда-либо поражавших юго-западную Калифорнию.

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Калифорнию замела вьюга

Лос-Анджелес, город, известный своими пальмовыми деревьями и солнечными бульварами, замела вьюга.

По данным PowerOutage.us, после нескольких дней сильного ветра, свергнутых деревьев и оборванных проводов более 120 000 потребителей коммунальных услуг Калифорнии остались без электричества. А Interstate 5, главная автомагистраль с севера на юг Западного побережья, оставалась закрытой из-за сильного снега и гололедицы на перевале Теджон через горы к северу от Лос-Анджелеса.

Общее количество осадков за несколько дней по состоянию на 25 февраля включало в себя потрясающие 205 сантиметров снега на курорте Маунтин Хай в горах Сан-Габриэль к северо-востоку от Лос-Анджелеса и до 160 сантиметров дальше к востоку в Снежной долине в Сан-Бернардино.

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В последние несколько дней произошел удивительный шторм с историческим количеством осадков и снега на высотах, где снег выпадает редко,

– написали в метеослужбе Лос-Анджелеса.

Как предупредили в Национальной метеорологической службе, "в горах ожидается сильный снег", что может привести к проблемам с передвижением и энергоснабжением.

Есть также и предупреждение для тех, кто в такую погоду решил поплавать в океане – они предостерегаются от сильных порывов ветра и высоких волн.

В то время как на калифорнийском побережье тяжело купаться, в горах обещают от 0,6 до 2 метров снега.