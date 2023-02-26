Каждый день в СМИ украинцы читают отчеты Института изучения войны о ситуации в Украине, анализы прошедших событий и прогнозы по поводу будущих. Кимберли Каган заверила, что ISW верит в победу Украины.

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Кулеба поблагодарил ISW за свой вклад в победу Украины

В ходе встречи Дмитрий Кулеба и Кимберли Каган обсудили возможное сотрудничество Министерства иностранных дел и Института изучения войны и реализации совместных планов.

Мы обменялись мнениями, что еще и как можно сделать. Было приятно услышать от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность,

– отметил Кулеба.

Кулеба представил в ООН проект резолюции по Украине

Дмитрий Кулеба в рамках своего заграничного визита посетил США, где выступил в ООН и представил план резолюции по миру в Украине. Резолюция подтверждает "приверженность ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". Также она призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины" и "прекратить военные действия".

Кроме этого, в документе есть положение о немедленном прекращении атак на объекты критической инфраструктуры Украины и все умышленные удары по гражданским объектам. В частности, речь идет о жилых домах, школах и больницах.

Резолюция призывает привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях. Это нужно, чтобы "обеспечить справедливость для всех жертв и предотвратить будущие преступления". Предварительно ожидается, что документ поддержит более 130 из 193 государств-членов ООН.