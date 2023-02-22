Обсуждение должно начаться в Нью-Йорке. Резолюцию внесли от Украины и по меньшей мере 70 стран.
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Что известно о резолюции Генассамблеи ООН
Резолюция подтверждает "приверженность ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ" и призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины" и "прекратить военные действия",
– говорится в сообщении.
Следует отметить, что документ также содержит призыв:
- немедленно прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры Украины и любые умышленные удары на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;
- привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, чтобы "обеспечить справедливость для всех жертв и предотвратить будущие преступления".
Резолюция Генассамблеи ООН является альтернативой предложениям по прекращению огня. Это ведь зафиксировало бы оккупацию Россией временно захваченных ею территорий Украины.
Предварительно известно, что официальные лица Украины, США и ЕС ожидают, что документ поддержит более 130 из 193 государств-членов ООН.
Предыдущие резолюции ООН
- Еще в марте 2022 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины". Она предусматривала требование к России немедленно прекратить боевые действия в Украине, нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, обеспечить безопасные проходы для мирных граждан, а также гуманитарный доступ к нуждающимся.
- Уже в октябре 2022 года Генассамблея ООН осудила аннексию четырех украинских областей.
- Также в ноябре Генассамблея ООН осудила Россию в ее резолюции о борьбе с неонацизмом. Тогда постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что с 2005 года ежегодно Кремль ставит на голосование манипулятивную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире. Однако, наконец, доигрался.
- Следует отметить, что в декабре 2022 года украинский МИД заявил, что Украина инициирует процесс исключения России из ООН. Более того, украинское ведомство рассказало, на какой стадии сейчас процесс. Детальнее – читайте за ссылкой.