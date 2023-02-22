Обсуждение должно начаться в Нью-Йорке. Резолюцию внесли от Украины и по меньшей мере 70 стран.

Читайте также Очень мощный аргумент, – политолог о резолюции ООН по миру для Украины

Что известно о резолюции Генассамблеи ООН

Резолюция подтверждает "приверженность ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ" и призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины" и "прекратить военные действия",

– говорится в сообщении.

Следует отметить, что документ также содержит призыв:

немедленно прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры Украины и любые умышленные удары на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;

привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, чтобы "обеспечить справедливость для всех жертв и предотвратить будущие преступления".

Резолюция Генассамблеи ООН является альтернативой предложениям по прекращению огня. Это ведь зафиксировало бы оккупацию Россией временно захваченных ею территорий Украины.

Предварительно известно, что официальные лица Украины, США и ЕС ожидают, что документ поддержит более 130 из 193 государств-членов ООН.

Предыдущие резолюции ООН