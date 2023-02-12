С одной стороны, у резолюции нет соответствующей обязательной силы. С другой – вряд ли можно найти какую-то равную по своему авторитету структуру в Генассамблею, которая может претендовать на выражение воли всех суверенных государств мира. Об этом 24 Канала политолог сказал
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Почему резолюция важна для Украины
Как утверждает Олещук, резолюция следует в контексте мирного плана Владимира Зеленского, который обнародовали ранее. Он, в частности, предусматривает достижение мира на основе восстановления территориальной целостности, суверенитета Украины в полном объеме, наказания военных преступников и компенсацию для Украины за все разрушения, которые повлекла Россия. Все эти вопросы должны быть решены.
"Она более общая по сравнению с планом Зеленского. Однако она отвечает его ключевым принципам", – говорит политолог.
Согласно расчетам украинской дипломатии, подобная резолюция имеет окончательной точкой во всех этих планах продвигать для Украины какое-либо прекращение огня, какое-то замораживание конфликта, перемирие, чем сейчас активно занимается Россия из-за своих многочисленных агентов влияния.
Ответ на это в виде резолюции – это очень мощный аргумент в любых дискуссиях по поводу необходимости проведения каких-то мирных переговоров. Украина может сказать: "Окей, мы не против. Но мы можем проводить переговоры только согласно резолюции". Я думаю, в этом ключевая идея,
– отмечает Олещук.
Украина сможет апеллировать к этому документу с партнерами и посредниками. Понятно, что могут быть попытки определенных политических игр и так далее.
"Для Украины очень важно держать инициативу, в том числе и дипломатическую. Нужно не дать России реализовать попытки перехватить эту инициативу. Она пытается максимально мобилизовать вокруг себя разные государства, чтобы они хоть как-то задекларировали поддержку России", – пояснил политолог.
Государство-агрессор пытается присвоить тему мирных переговоров. Это парадокс, отмечает Олещук, ведь Россия эту войну начала и привела ко всем негативным последствиям.
"Но сейчас в международной среде она хочет себя позиционировать так, будто она хочет мира. Конечно, это полная ложь и тотальная манипуляция, но, очевидно, на кого-то это может повлиять.
Украине важно выбить этот довод. На самом деле, никто в мире так не заинтересован в мире, как Украина. Но это должен быть мир, а не передышка для агрессора, чтобы он подтянул резервы, научить "мобиков", расконсервировать больше танков и через некоторое время снова это бросить на Украину,
– констатирует политолог.
Следовательно, через поднятие вопроса о принятии резолюции Украина берет на себя инициативу по завершению войны. "Это не Россия хочет какого-то мира, а Украина – нет. Все наоборот. Просто Россия занимается отвратительными манипуляциями, собственно, как всегда", – подытожил Олещук.
Что известно о проекте резолюции ООН
- К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину Генеральная Ассамблея ООН, в которую входит 193 члена, должна принять резолюцию о достижениях мира в Украине. Документ подчеркивает, что его основой является "суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины".
- Пресс-секретарь Генеральной Ассамблеи Паулина Кубяк заявила, что экстренная сессия Генеральной Ассамблеи по Украине начнется 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений продлятся до 23 февраля, а голосование состоится в тот же день.
- Ранее речь шла о том, что Владимир Зеленский хочет приехать на заседание. Однако новое большое наступление может помешать этому.