С одной стороны, у резолюции нет соответствующей обязательной силы. С другой – вряд ли можно найти какую-то равную по своему авторитету структуру в Генассамблею, которая может претендовать на выражение воли всех суверенных государств мира. Об этом 24 Канала политолог сказал

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Почему резолюция важна для Украины

Как утверждает Олещук, резолюция следует в контексте мирного плана Владимира Зеленского, который обнародовали ранее. Он, в частности, предусматривает достижение мира на основе восстановления территориальной целостности, суверенитета Украины в полном объеме, наказания военных преступников и компенсацию для Украины за все разрушения, которые повлекла Россия. Все эти вопросы должны быть решены.

"Она более общая по сравнению с планом Зеленского. Однако она отвечает его ключевым принципам", – говорит политолог.

Согласно расчетам украинской дипломатии, подобная резолюция имеет окончательной точкой во всех этих планах продвигать для Украины какое-либо прекращение огня, какое-то замораживание конфликта, перемирие, чем сейчас активно занимается Россия из-за своих многочисленных агентов влияния.

Ответ на это в виде резолюции – это очень мощный аргумент в любых дискуссиях по поводу необходимости проведения каких-то мирных переговоров. Украина может сказать: "Окей, мы не против. Но мы можем проводить переговоры только согласно резолюции". Я думаю, в этом ключевая идея,

– отмечает Олещук.

Украина сможет апеллировать к этому документу с партнерами и посредниками. Понятно, что могут быть попытки определенных политических игр и так далее.

"Для Украины очень важно держать инициативу, в том числе и дипломатическую. Нужно не дать России реализовать попытки перехватить эту инициативу. Она пытается максимально мобилизовать вокруг себя разные государства, чтобы они хоть как-то задекларировали поддержку России", – пояснил политолог.

Государство-агрессор пытается присвоить тему мирных переговоров. Это парадокс, отмечает Олещук, ведь Россия эту войну начала и привела ко всем негативным последствиям.

"Но сейчас в международной среде она хочет себя позиционировать так, будто она хочет мира. Конечно, это полная ложь и тотальная манипуляция, но, очевидно, на кого-то это может повлиять.

Украине важно выбить этот довод. На самом деле, никто в мире так не заинтересован в мире, как Украина. Но это должен быть мир, а не передышка для агрессора, чтобы он подтянул резервы, научить "мобиков", расконсервировать больше танков и через некоторое время снова это бросить на Украину,

– констатирует политолог.

Следовательно, через поднятие вопроса о принятии резолюции Украина берет на себя инициативу по завершению войны. "Это не Россия хочет какого-то мира, а Украина – нет. Все наоборот. Просто Россия занимается отвратительными манипуляциями, собственно, как всегда", – подытожил Олещук.

Что известно о проекте резолюции ООН