Соответствующее заявление сделала министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, попытки Кремля навязать Так называемые мирные переговоры являются попыткой покорения украинцев, а не прекращения войны.

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Мира на условиях Путина не будет

Анналена Бербок подчеркнула, что продиктованный на условиях ракетных ударов и обстрелов украинских городов мир противоположен справедливому миру, а проведение переговоров в то время, когда часть территории Украины в оккупации противоречит международному праву. Кроме того, Бербок подчеркнула, что отсутствие войны не означает мир.

Мы не соглашаемся с тем, что Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, согласно которой право сильнейшего имеет большее значение, чем международное право,

– подчеркнула Бербок.

Также глава МИД Германии подчеркнула, что сейчас важно продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, ведь каждый ничего не делает несет за это ответственность.

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