Соответствующее заявление сделала министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, попытки Кремля навязать Так называемые мирные переговоры являются попыткой покорения украинцев, а не прекращения войны.
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Мира на условиях Путина не будет
Анналена Бербок подчеркнула, что продиктованный на условиях ракетных ударов и обстрелов украинских городов мир противоположен справедливому миру, а проведение переговоров в то время, когда часть территории Украины в оккупации противоречит международному праву. Кроме того, Бербок подчеркнула, что отсутствие войны не означает мир.
Мы не соглашаемся с тем, что Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, согласно которой право сильнейшего имеет большее значение, чем международное право,
– подчеркнула Бербок.
Также глава МИД Германии подчеркнула, что сейчас важно продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, ведь каждый ничего не делает несет за это ответственность.
В России снова заговорили о переговорах
- Накануне замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако в Кремле хотят переговоры без предварительных условий с учетом целей, которые озвучивала Москва.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк резко отреагировал на заявления из Москвы и подчеркнул, что этим Россия пытается еще раз убедить, что она не собирается выводить войска из временно оккупированных территорий и отвечать за свои преступления.
- Кроме того, Подоляк подчеркнул, что установить мир поможет только победа Украины, потому что в противном случае Россия будет уголовно доминировать в мире.