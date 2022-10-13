Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, в адрес ООН раздается много справедливой критики.
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"Есть мнения, мол, что эти голосования дают? Мы действительно видим неэффективность ООН, особенно когда речь идет о Совете безопасности", – сказал политолог.
Почему важна резолюция ООН
В то же время резолюция ООН по аннексированным Россией территориям очень важна, ведь этот документ фиксирует позицию международного сообщества.
Голосование свидетельствует, что большинство членов ООН поддерживают Украину, осуждают российскую захватническую войну и требуют вывода российских войск с территории Украины,
– подчеркнул Фесенко.
"У нас есть полное международное право на освобождение наших территорий"
Он отметил, что Россия не прислушается ни к каким резолюциям. Однако для Украины этот документ имеет большое значение.
Для нас важно, что резолюция ООН легитимизирует наше право на освобождение оккупированных территорий. То есть что бы там ни говорили в России, какие бы бумажки они не принимали и какие бы карты не публиковали, у нас есть полное международное право на освобождение временно оккупированных Россией территорий,
– подчеркнул политолог.
"Путин называет черное белым"
Владимир Путин, пытаясь как-то объяснить свои захватнические действия, ссылается на устав ООН. В частности, на пункт, в котором говорится о праве наций на самоопределение.
"А часть Херсонской или Запорожской области – это нации? В Луганской и Донецкой области тоже нет никаких отдельных наций, хотя Путин говорит о каком-то "народе Донбасса", – отметил политолог.
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Фесенко добавил, что российский диктатор игнорирует то, что вторжение и захват территорий других государств прямо осуждается уставом ООН.
Путин называет черное белым и наоборот. Он действует как террорист, но обвиняет в терроризме Украину. Путин пропагандой пытается прикрыть все зло, которое совершает Россия,
– сказал политолог.
Владимир Фесенко объяснил значение резолюции ООН: смотрите видео
ООН осудила аннексию 4 украинских областей: коротко
- 30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий – Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской областей. Россия решила назвать эти территории частью своей страны по результатам псевдореферендумов.
- В начале октября Владимир Зеленский призвал поддержать на заседании ООН фундаментальную резолюцию. Президент Украины подчеркнул, что эта резолюция подтвердит международно-правовое обязательство России по выплате репараций за эту войну.
- Россия хотела, чтобы голосование за резолюцию об осуждении аннексии украинских территорий на Генассамблее было закрытым. Однако большинством голосов такую просьбу отклонили.