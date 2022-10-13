Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, на адресу ООН лунає багато справедливої критики.

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"Є думки, мовляв, що ці голосування дають? Ми справді бачимо неефективність ООН, особливо коли йдеться про Раду безпеки", – сказав політолог.

Чому важлива резолюція ООН

Водночас резолюція ООН щодо анексованих Росією територій дуже важлива, адже цей документ фіксує позицію міжнародної спільноти.

Голосування свідчить, що більшість членів ООН підтримують Україну, засуджують російську загарбницьку війну та вимагають виведення російських військ з території України,

– наголосив Фесенко.

"У нас є повне міжнародне право на звільнення наших територій"

Він зазначив, що Росія не прислухається до жодних резолюцій. Однак для України цей документ має велике значення.

Для нас важливо, що резолюція ООН легітимізує наше право на звільнення окупованих територій. Тобто що б там не казали в Росії, які б папірці вони не ухвалювали та які б мапи не публікували, у нас є повне міжнародне право на звільнення тимчасово окупованих Росією територій,

– наголосив політолог.

"Путін називає чорне білим"

Владімір Путін, намагаючись якось пояснити свої загарбницькі дії, посилається на статут ООН. Зокрема, на пункт, у якому йдеться про право націй на самовизначення.

"А частина Херсонської чи Запорізької області – це нації? У Луганській та Донецькій області теж немає ніяких окремих націй, хоча Путін каже про якийсь "народ Донбасу", – зауважив політолог.

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Фесенко додав, що водночас російський диктатор ігнорує те, що вторгнення та захоплення територій інших держав прямо засуджується статутом ООН.

Путін називає чорне білим і навпаки. Він діє, як терорист, але звинувачує в тероризмі Україну. Путін пропагандою намагається прикрити все зло, яке чинить Росія,

– сказав політолог.

Володимир Фесенко пояснив значення резолюції ООН: дивіться відео

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